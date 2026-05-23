رفع موانع بهره برداری محور آستانه- دیباج؛ درختان مسیر جا به جا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند عصر شنبه در بازدید از محور آستانه به دیباج، از نزدیک در جریان روند اجرایی پروژه‌های عمرانی این مسیر قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات راهسازی تأکید کرد.

وی بر لزوم رفع موانع موجود و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری زودهنگام از پروژه‌ها تأکید کرد و با اشاره به وجود برخی اختلافات فنی و اجرایی در بخشهایی از پروژه، از جمله همپوشانی مسیر پل‌ها، بلوار و اصلاحات هندسی، خواستار تعیین تکلیف سریع این موارد شد.

استاندار سمنان تأکید کرد: این مسائل باید در کوتاه‌ترین زمان و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول حل و فصل شود تا روند اجرای پروژه دچار توقف یا تأخیر نشود.

کولیوند با بیان اینکه تدوین یک جدول زمانی دقیق و شفاف برای اجرای پروژه ضروری است، افزود: وضعیت زمین‌ها، مجوزها و پیشرفت فیزیکی باید به‌صورت منظم رصد شود.

وی تصریح کرد که رفع موانع موجود باید بر اساس برنامه زمانبندی پیش برود تا امکان تسریع در تکمیل نهایی پروژه فراهم آید.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت اخذ مجوزهای لازم از جمله از سازمان منابع طبیعی برای جابجایی برخی درختان مسیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

کولیوند در ادامه با اشاره به لزوم بازسازی اصولی پل‌های قدیمی موجود در مسیر، خواستار اصلاح استاندارد این نقاط شد تا ضمن ارتقای ایمنی، ظرفیت عبور سیلاب و ترافیک نیز تأمین شود.

وی بر اجرای فوری اقدامات ایمنی محور از جمله تکمیل نصب علائم، نیوجرسی‌ها و خط.کشی مسیر تأکید کرد و افزود: این موارد باید با همکاری راهداری، پلیس راهور و پیمانکار در اولویت قرار گیرد.

استاندار سمنان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، خواستار جمعبندی نهایی درباره ادامه روند اجرایی و قراردادها در کوتاهترین زمان شد.

کولیوند با تأکید بر اینکه تسریع در اجرای عملیات و هماهنگی دستگاهها یک ضرورت جدی است، اعلام کرد: راه چشمهعلی- کلاتهرودبار تا پایان خردادماه به بهرهبرداری میرسد.

وی خاطرنشان کرد: با رفع نواقص، تکمیل اقدامات ایمنی و اجرای دقیق برنامه زمانبندی، این پروژه ۸ کیلومتری در موعد مقرر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.