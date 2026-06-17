به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت به میزبانی استانداری سمنان، بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح تأکید کرد و بیان داشت: باید از ابتدا مشخص باشد چه رقمی، در چه زمان و با چه سازوکاری پرداخت یا وصول میشود تا اختلافات احتمالی در همان بازه زمانی تعیینشده برطرف شده و امور معطل نماند.
وی با بیان اینکه فرآیندهای مولدسازی نباید دچار اطاله زمان شود، ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل و در زمانبندی مشخص نسبت به تعیین تکلیف اموال اقدام کنند تا پروژههای نیمهتمام، داراییهای راکد و منابع بلااستفاده هرچه سریعتر وارد چرخه بهرهوری شوند.
استاندار سمنان با اشاره به تأثیر مستقیم مولدسازی در بهبود خدمات عمومی تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت داراییهای دولت میتواند زمینه تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای استان را فراهم کند.
کولیوند همچنین بر ضرورت ضابطهمندی در فرآیند تغییر کاربری و واگذاری اموال تأکید کرد و افزود: تمامی مراحل از قیمتگذاری تا فروش باید بر اساس ضوابط کارشناسی و در چارچوب مصوبات قانونی انجام شود تا از بروز اختلافات، تصمیمات سلیقهای و هدررفت منابع جلوگیری شود.
وی هدف اصلی مولدسازی را ایجاد ارزش افزوده برای استان دانست و اضافه کرد: این فرآیند باید با تصمیمگیری دقیق، کار جمعی و بدون توقفهای مکرر دنبال شود تا داراییهای دولت در مسیر توسعه استان، تسریع اجرای پروژهها و ارتقای خدمترسانی به مردم قرار گیرد.
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