به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن نجات‌بخش شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و یادواره شهدای خدمت همزمان با تجمع شب هشتاد و پنجم شهرستان مارگون با اشاره به پیشینه تقابل ایران و استکبار جهانی، اظهار داشت: دفاع مقدس ما دو بعد داشت؛ پوسته آن تجهیزات و نبرد فیزیکی بود، اما مغز و روحِ آن، اعتقادات دینی بود که حضرت امام(ره) در کالبد این ملت دمیدند و ماحصل آن تشکیل محور مقاومت و زیر بار نرفتن در برابر زورگویان است.

وی افزود: از فردای پیروزی انقلاب، دشمنان با شلیک نخستین تیرها در کردستان و همراهی با ۷۲ گروهک برای سرکوب تفکر شیعی، سعی در نابودی ما داشتند؛ اما در همه این سال‌ها، این دشمنان بودند که از ملت ایران سیلی خوردند.

پیشکسوت دفاع مقدس با یادآوری دوران دفاع مقدس و سه جنگ تحمیلی علیه ایران، خاطرنشان کرد: هدف استکبار از جنگ هشت‌ساله، دوازده‌روزه و چهل‌روزه، نابودی انقلاب و تجزیه ایران بود؛ اما برخلاف تصور دشمنان، در پایان جنگ تحمیلی دست جمهوری اسلامی به عنوان پیروزِ میدان بالا رفت. ما نه تنها خاک اشغال‌شده‌مان را پس گرفتیم، بلکه دست دشمنان را از آستین‌هایشان کوتاه کردیم.

وی با برشمردن مصادیق سیلی‌های ایران به آمریکا، تصریح کرد: از واقعه طبس و تسخیر لانه جاسوسی که فیدل کاسترو آن را کمتر از پیروزی انقلاب ندانست، تا منهدم کردن بالگردهای آمریکایی در خلیج‌فارس و عملیات عین‌الاسد، همگی نشان داد که ایران در دفاع از آرمان‌هایش بلوف نمی‌زند. آمریکا پس از ۱۷ موشک نقطه زن ایران، دریافت که ایرانِ امروز با ایرانِ دهه‌های گذشته متفاوت است.

نجات بخش با تأکید بر پیشرفت‌های شگرف حوزه هوافضا و موشکی کشور گفت: امروز به پشتوانه دانش شهید طهرانی‌مقدم و دیگر دانشمندان موشکی، ایران به قدرت برتر منطقه و جهان تبدیل شده است. امروز برد موشک‌های ما چنان است که دشمن می‌داند هیچ‌کجا برایش امن نیست؛ چرا که پوزه ابرقدرت پوشالیِ غرب به خاک مالیده شده است.

وی اضافه کرد: طبق سنت‌های تاریخی، هر زمان که قدرت‌های مستکبر رو به افول می‌روند، نظام‌های حق‌طلب جای آن‌ها را می‌گیرند و امروز روند تحولات جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران است.