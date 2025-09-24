دفاع مقدس نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیری‌پور، ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان، اساتید و دانش پژوهان مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به چرایی اطلاق عنوان «مقدس» بر هشت سال جنگ تحمیلی اظهار کرد: جنگی که میان دو کشور رخ داد، در حقیقت به دلیل ماهیت و محتوای خود به دفاعی الهی و ارزشمند تبدیل شد و نخستین دلیل آن، ایستادگی ملت در برابر تجاوز آشکار دشمن بود؛ تجاوزی که جامعه جهانی نیز آن را به رسمیت شناخت و صدام را متجاوز نامید.

جانشین فرمانده سپاه استان قم افزود: در جنگ دوازده روزه، حتی یک وجب خاک دشمن غصب نشد، بلکه ملت ایران در برابر بمباران و هجوم غافلگیرانه ایستاد و این ایستادگی جنبه‌ای مقدس یافت.

وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های آغاز جنگ تحمیلی، ترس دشمنان از صدور پیام انقلاب اسلامی به سایر کشورها بود؛ چراکه آثار و رگه‌های این پیام در عراق نیز نمایان شد و جوانان بسیاری در آنجا بپا خاستند، بنابراین، ملت ایران نه‌تنها از خاک میهن، بلکه از اسلام و آرمان‌های الهی دفاع کرد.

به گفته سردار کبیری‌پور حجم ایثار مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی بی‌نظیر بود؛ بسیجیان و مردم از همه اقشار در کنار نیروهای نظامی ایستادند و این حضور گسترده و یکپارچه بر تقدس این دفاع افزود.

وی با تأکید بر جنبه‌های معنوی دفاع مقدس گفت: ظاهر این نبرد دفاع از خاک بود اما در باطن، دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی بود و رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کردند که دفاع از ایران همان دفاع از اسلام است.

جانشین فرمانده سپاه استان قم یادآور شد: جبهه‌های دوران دفاع مقدس به دانشگاهی بزرگ تبدیل شد؛ علما با حضور خود به مشروعیت‌بخشی به مقاومت کمک کردند و جبهه‌ها به محلی برای خودسازی و تحقق جهاد اکبر مبدل شدند.

سردار کبیری‌پور با اشاره به ابعاد بین‌المللی دفاع مقدس افزود: ما در ظاهر با عراق می‌جنگیدیم اما در باطن در برابر ۳۶ کشور ایستاده بودیم و همین ایستادگی، الهام‌بخش جبهه مقاومت و جوامع اسلامی شد و دفاع ملت ایران را به الگویی جاودانه در تاریخ معاصر تبدیل کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی و تحلیل راهبردهای دشمنان ادامه داد: دشمن امروز در پی ایجاد دوقطبی و ناامنی داخلی است تا اعتراضات را گسترده کند و به‌دنبال آن با حمله نظامی ضربه بزند.

جانشین فرمانده سپاه استان قم گفت: اسرائیل به دنبال تهاجم مستقیم و ضربه به رأس هرم است، در حالی که مدل آمریکایی بر ناامن‌سازی داخل کشور و سپس حمله رعدآسا تأکید دارد، اما تجربه دفاع مقدس نشان داده است که ملت ایران با هوشیاری و انسجام، همه این نقشه‌ها را خنثی خواهد کرد.

سردار کبیری‌پور همچنین درباره توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: امروز صنعت موشکی و هوافضای ایران کاملاً بومی و مردمی است و این صنایع به جای وابستگی به خط تولید متمرکز، به‌صورت توزیع‌شده و توسط نخبگان جوان در سراسر کشور توسعه یافته‌اند و قم یکی از قطب‌های مهم این عرصه است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند دانش هسته‌ای و موشکی در ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر از بین رفتنی نیست، چراکه در میان جوانان نهادینه شده است.

جانشین فرمانده سپاه استان قم با اذعان به وجود برخی ضعف‌ها در حوزه پدافندی تصریح کرد: این کاستی‌ها شناسایی شده و جوانان متعهد شبانه‌روز در تلاش برای رفع آنها هستند و در آغاز جنگ دوازده روزه، کشور دچار شوک تاکتیکی شد، اما به سرعت از غافلگیری خارج شدیم و ضربه‌های کوبنده‌ای بر دشمن وارد کردیم؛ امروز نیز جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای هرگونه مقابله نظامی با دشمنان را دارد.

سردار کبیری‌پور با تأکید بر اولویت‌های فرهنگی و فکری امروز گفت: دفاع مقدس امروز دفاع از باورها و اندیشه‌های نسل جوان است و دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی می‌کوشند ذهن نوجوانان و جوانان را مشوش کنند و شبهات متعددی در ذهن آنان ایجاد نمایند.

وی خاطرنشان کرد: رسالت امروز، پاسخگویی عالمانه به این شبهات و تقویت بنیان‌های معرفتی نسل جدید و نوجوانان است؛ چراکه همان‌گونه که در جنگ سخت پیروز شدیم، در جنگ نرم نیز به فضل الهی با هوشیاری و همبستگی ملت پیروز خواهیم بود.