۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۴۲

اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای شهر نیشابور

نیشابور- فرماندار شهرستان نیشابور نتایج نهایی انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نیشابور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیبانی در جمع خبرنگاران به اعلام نتایج انتخابات شوراها در شهر نیشابور پرداخت و اظهارکرد: طبق آرای شمارش شده آقایان هادی ترقی با ۱۸ هزار و ۵۸۶ رای ، محمدحسن زرندی با ۱۷ هزار و ۱۵۵ رای، محمدکاظم صادقی با ۱۵ هزار و ۸۳۶ رای، سید هادی درودی با ۱۳ هزار و ۱۹۳ رای، احمد همت‌آبادی معروف به شورا با ۱۲ هزار و ۹۵۰ رای، علی‌اکبر شکیبا با ۱۲ هزار و ۱۵۸ رای، مجتبی باری با ۱۰ هزار و ۴۷، احمد همت‌آبادی معروف به مهندس با ۹ هزار و ۷۰۴ رای و رضا مهرداد با ۹ هزار و ۶۹۳ رای توانستند با کسب بیشترین آرا به شورای شهر نیشابور راه یابند.

