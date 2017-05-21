اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای شهر نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیبانی در جمع خبرنگاران به اعلام نتایج انتخابات شوراها در شهر نیشابور پرداخت و اظهارکرد: طبق آرای شمارش شده آقایان هادی ترقی با ۱۸ هزار و ۵۸۶ رای ، محمدحسن زرندی با ۱۷ هزار و ۱۵۵ رای، محمدکاظم صادقی با ۱۵ هزار و ۸۳۶ رای، سید هادی درودی با ۱۳ هزار و ۱۹۳ رای، احمد همت‌آبادی معروف به شورا با ۱۲ هزار و ۹۵۰ رای، علی‌اکبر شکیبا با ۱۲ هزار و ۱۵۸ رای، مجتبی باری با ۱۰ هزار و ۴۷، احمد همت‌آبادی معروف به مهندس با ۹ هزار و ۷۰۴ رای و رضا مهرداد با ۹ هزار و ۶۹۳ رای توانستند با کسب بیشترین آرا به شورای شهر نیشابور راه یابند.