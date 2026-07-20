به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح دوشنبه در دیدار با پروین اشراقی اسکوئی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این اداره‌کل، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات فرهنگی، از مهم‌ترین اولویت‌های کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت کتابخانه‌های آسیب‌دیده استان افزود: عملیات تعمیر، بهسازی و بازسازی این مراکز با سرعت مطلوبی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها، زمینه بهره‌مندی مطلوب علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه از فضاهای کتابخانه‌ای فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی همچنین توسعه فرهنگ کتابخوانی در مناطق عشایری را از برنامه‌های مهم این مجموعه برشمرد و گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی و اجرای برنامه‌های ترویجی متناسب با ظرفیت‌های جوامع عشایری، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقای عدالت فرهنگی ایفا کند.

در ادامه این نشست، راهکارهای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های کتاب‌محور در مناطق عشایرنشین استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با قدردانی از اقدامات مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان، رویکردهای نوآورانه این اداره‌کل در توسعه فعالیت‌های فرهنگی را قابل تقدیر دانست.

پروین اشراقی اسکوئی با اشاره به اجرای طرح‌های خلاقانه از جمله «طرح جهان‌دیدگان»، این برنامه‌ها را نشان‌دهنده توجه مدیریت کتابخانه‌های عمومی به نیازسنجی مخاطبان و ارائه خدمات فرهنگی متناسب با گروه‌های مختلف جامعه عنوان کرد.

وی بر تداوم حمایت استانداری از برنامه‌های ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و خواستار گسترش همکاری‌های مشترک برای افزایش سرانه مطالعه و دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات فرهنگی در سراسر استان شد.