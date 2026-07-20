به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک بیانیه مهم در خصوص تحولات منطقه در ساعت سه بعد از ظهر به وقت صنعا (۱۵:۳۰ به وقت تهران) منتشر خواهند کرد.

روز گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی این نیروها تاکید کرده بود که این بیانیه در خصوص اعلام موضع مربوط به اراده و خواست ملت بزرگ یمن صادر می شود.

همچنین عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، به المیادین گفت: آمریکا به توافقات پایبند نیست و این در بیش از یک جنگ ثابت شده است. منطقه به دلیل تجاوز به ایران و محاصره یمن به سمت انفجار بزرگی پیش می‌رود.