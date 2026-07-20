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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن امروز صادر می‌شود

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن امروز صادر می‌شود

نیروهای مسلح یمن بعد از ظهر امروز یک بیانیه مهم صادر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک بیانیه مهم در خصوص تحولات منطقه در ساعت سه بعد از ظهر به وقت صنعا (۱۵:۳۰ به وقت تهران) منتشر خواهند کرد.

روز گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی این نیروها تاکید کرده بود که این بیانیه در خصوص اعلام موضع مربوط به اراده و خواست ملت بزرگ یمن صادر می شود.

همچنین عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، به المیادین گفت: آمریکا به توافقات پایبند نیست و این در بیش از یک جنگ ثابت شده است. منطقه به دلیل تجاوز به ایران و محاصره یمن به سمت انفجار بزرگی پیش می‌رود.

کد مطلب 6893310

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