به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید لاریجانی با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند.
آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار شهادت پرافتخار شهید لاریجانی را به خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن ها طلب صبر و اجر کرد.
وی با قدردانی از خدمات این شهید والا مقام، گفت: از همان اوایل مشخص بود که ایشان گوهری است که قدرش به درستی شناخته نمی شود.
آیتالله مکارم شیرازی بیان کرد: ایشان در ایام زندگی با خدمات و در انتها با شهادت خود جواب بدخواهان را دادند.
قم- مرجع تقلید شیعیان با تجلیل از خدمات و مجاهدتهای شهید لاریجانی، وی را گوهری ناشناخته توصیف کرد و گفت: او در دوران حیات و با شهادت خود، پاسخ روشنی به بدخواهان داد.
