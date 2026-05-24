۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲

آیت‌الله مکارم شیرازی: شهید لاریجانی گوهری ناشناخته بود

قم- مرجع تقلید شیعیان با تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های شهید لاریجانی، وی را گوهری ناشناخته توصیف کرد و گفت: او در دوران حیات و با شهادت خود، پاسخ روشنی به بدخواهان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید لاریجانی با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در این دیدار شهادت پرافتخار شهید لاریجانی را به خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن ها طلب صبر و اجر کرد.

وی با قدردانی از خدمات این شهید والا مقام، گفت: از همان اوایل مشخص بود که ایشان گوهری است که قدرش به درستی شناخته نمی شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی بیان کرد: ایشان در ایام زندگی با خدمات و در انتها با شهادت خود جواب بدخواهان را دادند.

مهدی بخشی سورکی

