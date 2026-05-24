به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید لاریجانی با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند.



آیت‌الله مکارم شیرازی در این دیدار شهادت پرافتخار شهید لاریجانی را به خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن ها طلب صبر و اجر کرد.



وی با قدردانی از خدمات این شهید والا مقام، گفت: از همان اوایل مشخص بود که ایشان گوهری است که قدرش به درستی شناخته نمی شود.



آیت‌الله مکارم شیرازی بیان کرد: ایشان در ایام زندگی با خدمات و در انتها با شهادت خود جواب بدخواهان را دادند.