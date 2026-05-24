کشف ۴۰۰ میلیاردی کالای احتکاری در خراسان جنوبی

محمدجعفر عبداللهی در گفتگو با مهر اظهار کرد: دستگاه قضائی خراسان جنوبی با همکاری نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، برخورد با احتکار، قاچاق و گران‌فروشی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به کشف ۶ تن و ۷۲۰ کیلوگرم آرد قاچاق در قائنات افزود: این محموله از یک انبار صنفی کشف و یک متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین یک انبار احتکار لوله و اتصالات ساختمانی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد ریال در بیرجند شناسایی و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

عبداللهی بیان کرد: در عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان نیز سه انبار حاوی کالاهای قاچاق و احتکاری شامل لوله، کاغذ، برنج، گندم، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر و لوازم خانگی به ارزش بیش از ۲۶۸ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به پلمب دو واحد صنفی متخلف در فردوس گفت: یک نانوایی به دلیل کم‌فروشی و استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز و یک میوه‌فروشی به علت درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور، به مدت پنج روز مهر و موم شدند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از تشکیل دو پرونده دیگر احتکار به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: در تازه‌ترین عملیات نیز ۱۴ تن کالای اساسی احتکار شده شامل روغن، حبوبات، چای و آرد به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در بیرجند کشف شد.

عبداللهی با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: سامانه دریافت گزارش‌های مردمی درباره احتکار، گران‌فروشی و اخلال در توزیع کالاهای اساسی فعال شده و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۲۴ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه اغماضی با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد تا آرامش به بازار بازگردد.