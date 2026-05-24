۲۴۲ خدمت درمانی و آموزشی هلال احمر به مردم چهارده آستانه ارائه شد

کمیل پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین کاروان سلامت هلال احمر در آستانه اشرفیه خبر داد و اظهار کرد: کاروان سلامت هلال احمر با حضور پزشکان جهادگر امدادگر اهالی روستای شیرکوه چهارده را مورد پایش سلامت قرار گرفت.

سرپرست اداره جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور ۱۲۸ نفر از اهالی روستای شیرکوه و روستاهای همجوار،افزود: اهالی روستای این روستا از پایش سلامت عمومی، اندازه‌گیری فشار خون و قند خون، از ویزیت و ارائه رایگان خدمات متخصص زنان، متخصص اعصاب و روان، متخصص ارتوپد، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، فیزیوتراپ، اپتومتریست، کارشناس تغذیه، مشاور روانشناس، متخصص علوم اعصاب (همراه با اسکن کوانتوم) و توزیع داروی رایگان بهره‌مند شدند.

وی از گستردگی خدمات ارائه شده، گفت و تصریح کرد: اهالی روستای شیرکوه چهارده آستانه اشرفیه از ۲۴۲ خدمت درمانی و آموزشی از جمله توزیع داروی رایگان به ارزش بالغ بر یک میلیارد ریال به صورت رایگان بهره بردند.

پرناک از دیگر خدمات این کاروان گفت و ادامه داد: امداد و کمک‌های اولیه به آموزش همگانی دانش آموزان و مردم ، حضور تیم سحر با عنوان (سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی) با ایجاد فضای دوستدار کودک، فضایی امن و شاد برای کودکان فراهم کردند.

وی از دیدار با خانواده شهید شعبان هادی نژاد و شهید عسکر مهدی نژاد با همراهی در قالب طرح نیابت گفت و افزود: امنیت، عزت و آزادی‌هایی که امروز در این سرزمین داریم، مرهون جانفشانی‌هایی است که توسط شهدا در راه حفظ دین و میهن ما انجام شد.