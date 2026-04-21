۱۷۰ خدمت در کاروان سلامت «نذر شفا» آستانه اشرفیه ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل پرناک ظهر سهشنبه در گفتگو با رسانه ها با تبریک دهه کرامت از استقرار کاروان سلامت در روستای ماشک تهرانچی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با همکاری جمعیت هلالاحمر و کانون خدمت رضوی اجرا شد و از نخستین ساعات صبح، تیمهای درمانی و پشتیبانی در محل حضور یافتند.
سرپرست اداره هلالاحمر آستانه اشرفیه با بیان اینکه هماهنگیهای لازم پیش از اجرای طرح انجام شده بود تا ارائه خدمات بدون وقفه انجام شود، افزود: استقبال اهالی از همان دقایق ابتدایی نشاندهنده نیاز جدی منطقه به خدمات تخصصی بود و اجرای طرح توانست بخش مهمی از این نیاز را پوشش دهد.
حضور سه متخصص و سه پزشک عمومی در تیم درمانی
پرناک با اشاره به ترکیب تیم پزشکی حاضر شامل متخصصان و پزشکان عمومی، گفت: سه پزشک متخصص شامل متخصص اطفال، متخصص زنان و زایمان و متخصص اعصاب و روان و سه پزشک عمومی نیز همزمان به ویزیت بیماران پرداختند.
وی تصریح کرد: حضور متخصص علوم اعصاب و ارائه خدمات با دستگاه کنتوم، امکان تشخیص دقیقتر را فراهم کرد و بسیاری از مراجعهکنندگان برای نخستینبار از چنین خدماتی بهرهمند شدند.
خدمات غیرپزشکی؛ از مشاوره حقوقی تا فیزیوتراپی
سرپرست اداره جمعیت هلالاحمر آستانه اشرفیه با اشاره به ارائه خدمات غیرپزشکی در این طرح اظهار کرد: مشاوره حقوقی، مددکاری خانواده و خدمات فیزیوتراپی نیز در کنار خدمات درمانی ارائه شد تا نیازهای اجتماعی و حمایتی اهالی نیز پوشش داده شود.
وی فعالیت تیم سحر را یکی از بخشهای فعال برنامه عنوان کرد و گفت: این تیم با اجرای برنامههای آموزشی و روانی، فضای مناسبی برای کودکان و خانوادهها ایجاد کرد.
توزیع بیش از ۱۵۰ میلیون تومان داروی رایگان
پرناک با بیان اینکه تأمین دارو بخش مهمی از این طرح بود، اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ میلیون تومان دارو بنا به تشخیص پزشکان وارد روستا شد و در اختیار بیماران قرار گرفت.
وی تصریح کرد: توزیع دارو با نظارت کامل انجام شد و بیماران پس از ویزیت، داروی مورد نیاز خود را بدون پرداخت هزینه دریافت کردند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر آستانه اشرفیه با اشاره به پوشش امدادی منطقه در زمان اجرای طرح گفت: تیمهای امدادی در محل مستقر بودند تا در صورت بروز هرگونه نیاز، خدمات فوری ارائه کنند و روند اجرای طرح بدون اختلال ادامه یابد.
وی در پایان با بیان اینکه ۱۷۰ مورد خدمات در این برنامه ثبت شده است، افزود: خدمات مختلف شامل ویزیتهای تخصصی، عمومی، مشاورههای مختلف و خدمات توانبخشی بدون محدودیت و با ظرفیت کامل به مراجعهکنندگان ارائه شد.
نظر شما