۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

نواقص جاده ارتباطی ۵ روستای بلده فوری برطرف می‌شود

نور - بخشدار بلده نور گفت: نواقص جاده ارتباطی ۵ روستای این بخش فوری برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه اضطراری با محوریت مشکلات زیرساختی جاده ارتباطی از تصمیم‌گیری فوری برای رفع نواقص جاده ارتباطی روستاهای اوز، اوزکلا، ناحیه، پیجده و انگرود خبر داد و گفت: با مدیریت دهیاری ناحیه و همکاری سایر دهیاری‌ها، اقدامات لازم برای اصلاح مسیر و افزایش ایمنی تردد به‌صورت اضطراری اجرایی می‌شود.

وی گفت: در این نشست، نواقص موجود در مسیر مواصلاتی اوز، اوزکلا، ناحیه، پیجده و انگرود به‌طور دقیق بررسی و مقرر شد عملیات رفع نواقص با مدیریت دهیاری روستای ناحیه و هماهنگی سایر دهیاری‌ها در کمترین زمان ممکن انجام شود.

بخشدار بلده با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد روستاییان و ارتقای ایمنی مسیرها، اظهار کرد: جانمایی نواقص و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی انجام شده و دهیاران موظف به اجرای فوری مصوبات هستند.

وی همچنین به معضل رهاسازی آب‌های کشاورزی در بستر جاده اشاره کرد و افزود: در ادامه جلسه، مقرر شد رئیس شورای اسلامی بخش همراه با شوراها و دهیاران روستای ناحیه، نشستی فوری با کشاورزان منطقه برگزار کنند و در این نشست ضمن ارائه تذکرات لازم، تمهیدات عملیاتی برای ساماندهی دائم آب‌های کشاورزی و جلوگیری از آسیب به راه مواصلاتی اتخاذ و اجرا خواهد شد.

بخشدار بلده در پایان تأکید کرد: پیگیری مستمر این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار بخشداری قرار دارد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

