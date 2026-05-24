به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه اضطراری با محوریت مشکلات زیرساختی جاده ارتباطی از تصمیم‌گیری فوری برای رفع نواقص جاده ارتباطی روستاهای اوز، اوزکلا، ناحیه، پیجده و انگرود خبر داد و گفت: با مدیریت دهیاری ناحیه و همکاری سایر دهیاری‌ها، اقدامات لازم برای اصلاح مسیر و افزایش ایمنی تردد به‌صورت اضطراری اجرایی می‌شود.

وی گفت: در این نشست، نواقص موجود در مسیر مواصلاتی اوز، اوزکلا، ناحیه، پیجده و انگرود به‌طور دقیق بررسی و مقرر شد عملیات رفع نواقص با مدیریت دهیاری روستای ناحیه و هماهنگی سایر دهیاری‌ها در کمترین زمان ممکن انجام شود.

بخشدار بلده با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد روستاییان و ارتقای ایمنی مسیرها، اظهار کرد: جانمایی نواقص و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی انجام شده و دهیاران موظف به اجرای فوری مصوبات هستند.

وی همچنین به معضل رهاسازی آب‌های کشاورزی در بستر جاده اشاره کرد و افزود: در ادامه جلسه، مقرر شد رئیس شورای اسلامی بخش همراه با شوراها و دهیاران روستای ناحیه، نشستی فوری با کشاورزان منطقه برگزار کنند و در این نشست ضمن ارائه تذکرات لازم، تمهیدات عملیاتی برای ساماندهی دائم آب‌های کشاورزی و جلوگیری از آسیب به راه مواصلاتی اتخاذ و اجرا خواهد شد.

بخشدار بلده در پایان تأکید کرد: پیگیری مستمر این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار بخشداری قرار دارد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.