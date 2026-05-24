دعوت از فعالان عرصه جهادی و اجتماعی در جشنواره «نوآرایی ایران تمدنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «نوآرایی ایران تمدنی» که با تمرکز بر مؤلفه‌هایی همچون پایداری، همبستگی و نقش‌آفرینی مردم در تحولات تمدنی ایران برگزار می‌شود، از فعالان عرصه‌های جهادی و فرهنگی دعوت کرده است تا روایت‌های خود را در قالب‌های تجربه‌نگاری، موردپژوهی، گزارش صوتی و گزارش تصویری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

محورهای اصلی این دوره از جشنواره شامل موضوعاتی نظیر «تجربه‌نگاری پایداری ایرانیان»، «روایت‌های مردمی از سامان اجتماعی ایران»، «وحدت در کثرت؛ روایت ایران امروز» و «بازتاب کنش نخبگانی در ایام بحران جنگ» است که با هدف ترسیم تصویری دقیق‌تر از زیست امروز ایرانیان و تمدن‌سازی معاصر طراحی شده‌اند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد باید در درس‌گفتار «فرم‌های تجربه‌نگاری» شرکت کنند. فرآیند ثبت‌نام در این جشنواره از تاریخ ۱خردادماه آغاز خواهد شد. همچنین متقاضیان تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. طبق اعلام دبیرخانه، نتایج این جشنواره ۲۰ مردادماه اعلام و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام می‌توانند به وب‌سایت جشنواره به نشانی www.nsayeh.com مراجعه کنند.