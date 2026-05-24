سوم خرداد؛ تجلی وحدت ملی و نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌پور، رییس شورای اسلامی شهر کرج، امروز یکشنبه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس، فرا رسیدن سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر را تبریک گفت و با تأکید بر جایگاه والای این حماسه در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت:آزادسازی خرمشهر تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه نمادی از قدرت ایمان، اتحاد ملی و مقاومت در برابر هجمه‌های دشمنان بود که با رهبری داهیانه امام شهید و ایثار و ازخودگذشتگی فرزندان این مرز و بوم محقق شد.

وی تصریح کرد: فتح خرمشهر نشان داد که در سایه وحدت و تکیه بر توان داخلی، هیچ قدرت استکباری توان ایستادگی در برابر اراده ملتی که برای دفاع از خاک و آرمان‌های خود مصمم است را ندارد. فرهنگ مقاومت که از دل این پیروزی برخاست، همچنان چراغ راه ما در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو است.

رییس شورای اسلامی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما در مدیریت شهری، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بطن جامعه و خدمت صادقانه به مردم است؛ چرا که بزرگداشت حقیقیِ خون شهدا، تلاش برای حفظ عزت کشور و سربلندی شهروندانی است که همیشه در تمامی عرصه‌ها پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند.

قاسم پور بیان کرد: آمریکا و رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. ملت ایران با اتکا به خداوند متعال و نیروهای مسلح مقتدر خود، همواره آماده دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوزی است و در این راه، هیچ گزینه‌ای جز مقاومت و ایستادگی نخواهد داشت.