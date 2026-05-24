فعال بودن ۷۵۰ تخت برای اسکان همراه بیماران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، حمیدرضا اشراقی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و اسکان همراهان بیماران در «همراه‌سراها» گفت: تهران به دلیل جایگاهش در نظام سلامت کشور، یکی از قطب‌های درمانی است و بیماران زیادی از شهرستان‌ها برای درمان به بیمارستان‌های پایتخت مراجعه می‌کنند؛ در این میان، یکی از دغدغه‌های همیشگی این خانواده‌ها، موضوع اسکان همراهان بیمار است.

وی افزود: همراهان بیماران در گذشته معمولاً در فضاهای اطراف بیمارستان‌ها مستقر می‌شدند که علاوه بر سختی شرایط برای خودشان، از نظر سیمای شهری نیز وضعیت مطلوبی ایجاد نمی‌کرد. به همین دلیل مدیریت شهری تصمیم گرفت با ساماندهی مراکز اسکان همراهان بیماران، این وضعیت را مدیریت کند. در این مسیر، هم زیرساخت‌ها پیش‌بینی شد و هم از ظرفیت خیرین استفاده کردیم تا برنامه اسکان همراهان بیماران در همراه‌سراها اجرایی شود.

اشراقی درباره محدوده اجرای این طرح و برنامه توسعه آن نیز گفت: در حال حاضر در اطراف بیمارستان‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۲۰ حدود ۷۵۰ تخت برای اسکان همراهان بیماران در نظر گرفته شده و در حال خدمت‌رسانی است. همچنین در منطقه یک، نزدیک امامزاده صالح و در مسیر بیمارستان‌های شهدای تجریش و مسیح دانشوری، یک همراه‌سرا در آستانه افتتاح قرار دارد. به‌زودی در منطقه ۱۲ نیز یک همراه‌سرا راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: در مناطق ۴ و ۱۱ هم همراه‌سرای بیمارستانی در حال احداث و بازسازی داریم. بخش عمده همراه‌سراها در منطقه ۶ مستقر شده‌اند، چراکه چندین بیمارستان و مرکز درمانی بزرگ در این منطقه قرار دارد. در سال ۱۴۰۴ نیز مجموع همراه‌سراهای بیمارستانی شهر تهران حدود ۱۷۰ هزار «تخت‌شب» خدمت به همراهان بیماران ارائه کرده‌اند.

معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی درباره نحوه استفاده همراهان از این مراکز توضیح داد: در کنار ظرفیت همراه‌سراها، «مجمع خیرین همراه‌سرای بیمارستان‌ها» نیز راه‌اندازی شده که ساماندهی و سازماندهی این مراکز را بر عهده دارد. همراهان بیماران برای استفاده از همراه‌سراها باید به بخش مددکاری اجتماعی بیمارستان مراجعه کنند و اطلاعات خود را در سامانه‌ای که به همین منظور طراحی شده ثبت کنند. مددکار اجتماعی که ادمین سامانه هم هست، پس از تشخیص نیاز همراه بیمار، مراحل اسکان را پیگیری می‌کند.

اشراقی درباره امکانات ارائه‌شده در همراه‌سراها نیز گفت: هدف اصلی همراه‌سراها، اسکان همراهان بیماران است، اما در برخی مراکز خدماتی مانند تغذیه یا انتقال (ترانسفر) همراهان به مراکز درمانی و بالعکس نیز ارائه می‌شود.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در توسعه این طرح گفت: شهروندانی که ساختمان یا حتی اتاق خالی دارند و قصد دارند آن را برای کار خیر اختصاص دهند، می‌توانند با مراجعه به معاونت اجتماعی مناطق یا معاونت رفاه و مشارکت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، این فضاها را معرفی کنند تا پس از تجهیز و راه‌اندازی، در اختیار همراهان بیماران قرار گیرد. همچنین شهروندان می‌توانند در موضوعاتی مثل تغذیه، هزینه‌های دارویی یا تأمین تجهیزات پزشکی نیز به همراهان بیماران در این مراکز کمک کنند.