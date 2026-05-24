حق شناس: کاهش سرقت در گیلان نتیجه همکاری مطلوب مردم با پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پلیس استان، ضمن قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی و قضایی، اظهار کرد: از پلیس استان گیلان، دادستان و مجموعه قوه قضاییه که همکاری تنگاتنگ و مشترکی در راستای پیشگیری از سرقت داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: در دو ماه گذشته، خوشبختانه شاهد کاهش سرقت در استان گیلان و همچنین افزایش کشف قاچاق کالا و مواد مخدر بوده‌ایم که جای تقدیر دارد.

استاندار گیلان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان تصریح کرد: واقعیت مطلب این است که گیلان، هم محل عبور مواد مخدر و هم کالای قاچاق است. البته نسبت به استان‌های جنوبی، این میزان بسیار ناچیز است، اما طبیعتاً از آنجا که گیلان استانی گردشگرپذیر است و در طول سال چند برابر جمعیت خود مسافر دارد، حساسیت کار بیشتر می‌شود.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود ۵۰ میلیون نفر به استان گیلان سفر کرده‌اند؛ یعنی زمانی که ۵۰ میلیون نفر به استانی با جمعیت دو و نیم میلیون نفری سفر می‌کنند، طبیعتاً ممکن است در حوزه مواد مخدر یا کالای قاچاق، اتفاقاتی رخ دهد. با این حال، الحمدالله در دو ماه گذشته عملکرد مجموعه انتظامی و قضایی بسیار خوب بوده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در برقراری امنیت گفت: واقعیت این است که مردم در ماه رمضان با حضور در میادین و همراهی با پلیس، از همه چیز خود گذشتند و مایه گذاشتند و با این کار خود، آرامش را به جامعه بازگرداندند. همین که کشفیات بیشتر شده و سرقت کمتر شده، نشان از همدلی و همکاری همگانی دارد.

استاندار گیلان در پایان ابراز داشت: من به سهم خود از همه نیروهای عمل‌کننده در قوه قضاییه، دادستان محترم، فرماندهی محترم فراجا و تمام بخش‌های مرتبط، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.