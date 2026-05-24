امروز ارتباطات با سرنوشت جوامع گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه اندیشمندان علوم ارتباطات و رسانه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با حضور بیش از ۳۰ نفر از مفاخر، نخبگان، استادان و چهرههای برجسته حوزههای علوم ارتباطات، روابط عمومی، مدیریت رسانه، علوم اجتماعی و فعالان رسانهای آغاز بهکار کرد.
در این مراسم از باقر ساروخانی، جامعهشناس، پژوهشگر و چهره شناختهشده حوزه علوم ارتباطات که از او به عنوان «پدر جامعهشناسی ارتباطات ایران» یاد میشود و محمد سلطانیفر تقدیر شد و پیام صوتی فرهنگی، پدر مدیریت رسانه ایران برای حاضران پخش شد.
محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با اشاره به توجه ویژه سازمان به حوزه رسانه و روابط عمومی گفت: طی ماههای گذشته تلاشهایی برای اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساختهای ارتباطی و رسانهای صورت گرفته است؛ چراکه یکی از خلأهای موجود، ضعف در روایت و تبیین فعالیتها بوده است.
اعلمی با اشاره به دغدغههای رهبر انقلاب درباره جهاد تبیین گفت: در سالهای گذشته همواره این تذکر وجود داشت که اقدامات گستردهای در کشور انجام میشود اما مردم از آن آگاه نمیشوند. مسئله صرفاً انجام کار نیست؛ بلکه روایت هنرمندانه و تبیین درست آن اهمیت دارد و به نظر میرسد مسئله جهاد تبیین نیز از همین نیاز نشأت میگیرد.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت مردمیسازی در عرصه فرهنگی و رسانهای بیان کرد: امروز اگر با چالشی مواجه هستیم، بخشی از آن به ضعف در حوزه جنگ نرم بازمیگردد. در شرایطی که دشمن تلاش میکند تصویری که میخواهد از ایران ارائه دهد، لازم است با استفاده از ظرفیت اندیشه و روایت، واقعیتها به درستی بازنمایی شود.
وی یکی از مهمترین مأموریتهای خانه اندیشمندان علوم ارتباطات و رسانه را ایجاد فضایی برای حضور همه دیدگاهها دانست و گفت: همه اقشار، نگاهها و جریانهای فکری باید بتوانند در این خانه حضور داشته باشند. اندیشه زمانی شکل میگیرد که گفتوگو و تضارب آراء وجود داشته باشد؛ حتی نقدهای دلسوزانه و مطالبهگری نیز باید از چنین فضایی شکل بگیرد.
اعلمی همچنین به ظرفیتهای آموزشی سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگی هنری از نظر گستره جغرافیایی، تعداد مراکز آموزشی و ظرفیتهای موجود، مجموعهای کمنظیر در شهر تهران محسوب میشود و این ظرفیت میتواند به بستری برای عملیاتی شدن ایدهها و توسعه فعالیتهای مردمی تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان فرهنگی هنری وظیفه خود میداند زیرساختها و شرایط لازم برای فعالیت این خانه را فراهم کند و ابراز امیدواری کرد که با همراهی استادان، نخبگان و صاحبنظران، این مجموعه بتواند به مرکزی مؤثر و ماندگار در حوزه ارتباطات، رسانه و اندیشهورزی تبدیل شود.
رسانه و ارتباطات باید مبتنی بر حقیقت باشند
باقر ساروخانی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت آغاز بهکار این مجموعه گفت: امروز روزی تاریخی برای حوزه علوم ارتباطات و رسانه است و بیتردید این اتفاق در حافظه علمی و فرهنگی کشور ماندگار خواهد شد.
این استاد ارتباطات و جامعهشناسی با قدردانی از راهاندازی خانه اندیشمندان افزود: ارتباطات امروز بیش از هر زمان دیگری با سرنوشت جوامع گره خورده است و جامعهای موفق خواهد بود که بتواند گفتوگو را به عنوان یک فرهنگ نهادینه کند.
ساروخانی با اشاره به اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی در عرصه رسانه تأکید کرد: رسانه و ارتباطات زمانی میتوانند اثرگذار باشند که مبتنی بر حقیقت، اعتماد و کرامت انسانی عمل کنند و در مسیر ارتقای آگاهی عمومی گام بردارند.
همچنین در پیام صوتی علیاکبر فرهنگی که در این مراسم پخش شد، این استاد برجسته علوم ارتباطات شکلگیری خانه اندیشمندان علوم ارتباطات و رسانه را اقدامی ارزشمند برای همافزایی علمی، تبادل تجربه و تقویت مرجعیت فکری در حوزه رسانه دانست.
در ادامه این مراسم همچنین، محمداحسان خرامید معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری با تأکید بر کارکرد ارتباطی این خانه گفت: خانه اندیشمندان علوم ارتباطات و رسانه به عنوان بستری تخصصی برای گفتوگو، هماندیشی و شبکهسازی میان استادان، پژوهشگران و فعالان رسانه طراحی شده است.
وی افزود: این خانه میتواند به مرجع فکری و مشورتی در حوزه ارتباطات، رسانه، افکار عمومی و روابط عمومی تبدیل شود و زمینه تعامل بیشتر میان دانشگاه، رسانه و نهادهای اجرایی را فراهم کند.
در این مراسم اساتید و چهرههای برجسته همچون ساروخانی، سلطانیفر، کاظمی دینان، نقیبالسادات، ضیاییپرور، قاسمی، سلیمانی، صالحی، شکریخانقاه، پارسیان، سلطانمحمدی، ببران، شاهمنصوری، فتورهچی و فراهانی حضور داشتند.
