به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهیده فاطمه سادات میر، شاعر و رمان‌نویس، با حضور خانواده شهید، جمعی از هنرمندان، شاعران، نویسندگان و دوستان آن مرحومه در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سید محمدجواد شرافت با اشاره به زنده بودن شاعر در شعرش گفت: اگر شاعر شهید هم باشد، زندگی او طیبه و زنده می‌شود.

وی با یادآوری آخرین دیدار با این شهید ادامه داد: آخرین جلسه اردوی ادبی تماشا که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مقابل ایشان نشسته بودم و شهیده فاطمه سادات میر را با همین چهره به یاد می‌آورم.

مرگ از ذهنیت و عالم یک نفر رونمایی می‌کند

در ادامه مراسم، علی داودی، شاعر و مدیر دفتر شعر مرکز آفرینش‌های ادبی، با تشکر از شعر شاعران که وصف این شهید سروده شده بود بیان کرد: بسیاری از شعرها را در تاریخ ادبیات داریم که صرفاً یک نام هستند و پشتوانه ادبی چندانی ندارند؛ اما کارنامه میر درخشان است؛ همچنین شاعرانی در وصف این شهید بیش از ۲۰ قطعه شعر سروده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه شهیده میر بسیار پیگیر، متواضع و مؤدب بود افزود: من توفیق داشتم در ویرایش کتاب مجموعه‌شعر «ریل‌های زنگ‌زده» به فاطمه سادات میر کمک کنم؛ او بسیار پیگیر، متواضع و مؤدب بود و با سخت‌گیری‌ها همراهی می‌کرد.

این شاعر ادامه داد: من همچنان بر این باورم که مرگ از ذهنیت و عالم یک نفر رونمایی می‌کند؛ مرگ عالم را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که جهان ذهنی یک شخص چه بوده است.

وی در پایان سخنان خود با قرائت چند شعر از مجموعه‌شعر «ریل‌های زنگ‌زده» به بیان نکاتی درباره این کتاب پرداخت.

شهیده فاطمه‌سادات میر، عامدانه سبکی در تعاملات اجتماعی داشتند

میلاد عرفان‌پور، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در ادامه این مراسم گفت: ما نیز در این محافل شعری با این شهید آشنا شدیم؛ ایشان عامدانه سبکی در تعاملات اجتماعی داشتند و نمی‌خواستند دانش خود را به رخ بکشند یا ابعاد شخصیتی‌شان آشکار شود.

عرفان‌پور افزود: اما وقتی با خانواده این شهید آشنا شدیم، دیدم از آنچه توفیق شهادت را نصیب انسان می‌کند فاصله داریم.

وی با تاکید بر استمرار راه این شهید بیان کرد: اگر قرار است این مسیر به پایان برسد، گامی هم از ما در این راه ثبت شود و نام ما را در زمره راویان این شهیدان بنویسند و ان‌شاءالله این شهید بیش‌ازپیش شناخته شود و به‌عنوان الگویی برای بانوان شاعر و هنرمند مطرح گردد.

در ادامه این مراسم، سید حسین میر، برادر شهیده فاطمه سادات میر، ضمن تشکر از عوامل حوزه هنری برای برگزاری این مراسم بزرگداشت و دیگر هنرهای این شهید عنوان کرد: ایشان برخلاف تصور، فقط شعر سپید نمی‌گفت، بلکه غزل و مثنوی هم می‌سرود.

وی ادامه داد: مسیر ما در شعر بیشتر در فضائل اهل بیت (ع) بود. گاهی خودم شعری می‌نوشتم و آن را به ایشان می‌دادم تا تصحیح کند.

حسین میر افزود: رزق او این بود که سالی چند بار به کربلا می‌رفت و اهل زیارت بود.

سکان میادین در دست زنان است

همچنین در ادامه مراسم علیرضا قزوه، شاعر، گفت: در این روزها زنان ما از مردان ما جلو زده‌اند. وقتی به میادین و خیابان‌ها می‌روید، می‌بینید که سکان میادین بیشتر در دست زنان است.

وی در ادامه عنوان کرد: ما باید حرف حضرت رهبر شهیدمان را گوش کنیم که دوران بزن‌دررو تمام شده است و غیرت ایرانی‌مان را حفظ کنیم که وقتی اساطیر ما را می‌کشند، انتقامشان را بگیریم.

این شاعر با اشاره به قصه‌های انتقام در شاهنامه فردوسی، بیان کرد: در سرزمین ایران این‌طور نیست که سکوت کنند، در کشته شدن ایرج می‌بینید که هم پدر، فریدونشاه، و هم نوه‌اش انتقام می‌گیرند.

قزوه ادامه داد:در ماجرای سیاوش، رستم با پای برهنه از زابل می‌آید، سودابه را به جزای خودش می‌رساند و برای انتقام می‌رود؛ به ازای یک سیاوش، چهار تن از سپاه دشمن را می‌شکند.

وی در پایان صحبت‌های خود بر لزوم انتقام خون شهدا تاکید کرد و گفت: در این روزگاری که ترامپ می‌آید و عزیزان ما را همراه خانواده‌هایشان به شهادت می‌رساند، همه اینها انتقام دارد و ایرانی انتقام می‌گیرد.

فریبا یوسفی، شاعر و دبیر اردوی ادبی تماشا نیز در ادامه مراسم ضمن نحوه آشنایی با این شهید بیان کرد: این شهید را هم به واسطه چاپ کتابشان و هم از حضور در اردوی ادبی تماشا می‌شناسیم و این توفیق را داشتیم که در خدمت ایشان باشیم.

یوسفی همچنین در وصف این شهید اشعاری را قرائت کرد.

محمدرضا وحیدزاده، از دیگر شاعران این مراسم بود و در معرفی اثر این شهید اظهار کرد: من هم بعد از این خبر مبارک و تلخ با این شهید آشنا شدم، در این کتاب مجموعه‌ شعر «ریل‌های زنگ‌زده» یک اندوه عمیق و جاری حضور داشت، همچنین روزمرگی‌هایی که شاعر از آن‌ها عبور کرده و توانسته جهان را برای ما تازه کند.

وی ادامه داد: به ویژه برای کسانی که با غزل انس دارند، خواندن این کتاب ارزشمند است. این مجموعه را نه به عنوان ارزش‌های خبری، بلکه به عنوان یک کلاس درس که می‌تواند برای ما یادآموخته‌هایی داشته باشد، باید به سراغ این کتاب رفت.

وحیدزاده در ادامه به قرائت شعری در وصف رهبر شهید پرداخت.

در حاشیه این مراسم، چند تن از بانوان شاعر از جمله: فاطمه غلامی، سمانه رحیمی، الهام صفالو و ماهرخ درستی، سمانه سادات حوائجی، فریبا یوسفی، نشیبا مرادی خاطره شیوندی به شعرخوانی پرداختند.

مجموعه‌ شعر «ریل‌های زنگ‌زده» آخرین اثر این شاعر، نامزد جایزه جشنواره بین‌المللی شعر فجر بود. این اثر توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.