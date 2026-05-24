رونمایی تندیس آرش کمانگیر در میدان هزارسنگر آمل

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی شهردار آمل پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آیین رونمایی از تندیس‌های سرلشگر خلبان شهید سعید اصغری به عنوان نماد ایثار و آرش کمانگیر به عنوان اسطوره حماسی که به مناسبت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهد پرده‌برداری از دو یادمان ارزشمند در میدان هزارسنگر آمل هستیم که هر یک پیامی عمیق از تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم را در خود دارند.

وی افزود: یادمان شهید والامقام سرلشگر خلبان سعید اصغری که با همکاری خانواده محترم شهید، اعضای شورای اسلامی شهر و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشسته، در ضلع غربی میدان هزارسنگر و با ارتفاع ۵ متر از سطح زمین جانمایی و نصب شده است.

شهردار آمل با اشاره به اهمیت پاسداشت اسطوره‌های ملی تصریح کرد: همچنین تندیس آرش کمانگیر، اسطوره حماسی ایران زمین که نمادی از جان‌فشانی برای دفاع از کیان این خاک است، با ارتفاع ۸ متر و اعتباری بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

داوودی تأکید کرد: نصب این تندیس‌ها در واقع تلنگری است تا به خود یادآوری کنیم این خاک مقدس چگونه به دست ما رسیده و چه دلاورمردانی برای حفظ آن ایستادگی کرده‌اند؛ لذا ما مکلف هستیم با تمام توان از این ارزش‌ها صیانت کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدام فرهنگی مورد توجه و مقبول نظر مردم شجاع و غیور آمل قرار گیرد و فضای شهر را با عطر شهادت و حماسه پیوند بزند.

حسن مجیدی‌کیا، رئیس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: حضور در میدان تاریخی هزارسنگر برای افتتاح دو پروژه عظیم که از یادگارهای تاریخ ایران و انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند، توفیقی بزرگ است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این میدان در تاریخ معاصر کشور، افزود: میدان هزارسنگر آمل، نمادی از چند هزار سال مقاومت، حماسه و سلحشوری ایران عزیز و آمل قهرمان است؛ از همین رو تصمیم گرفتیم المان‌هایی را طراحی و اجرا کنیم که بازگوکننده پیوند ناگسستنی میان ایران و اسلام باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: تندیس آرش کمانگیر به عنوان نماد حماسه و دلاوری در تاریخ ایران باستان، در کنار یادمان شهید والامقام سرلشگر خلبان سعید اصغری که از افتخارات انقلاب شکوهمند اسلامی است، در این میدان کنار هم قرار گرفتند تا نشان دهند که درخت تنومند مقاومت این سرزمین از ریشه‌های تاریخی تغذیه شده و با فرهنگ ایثار اسلامی به بار نشسته است.

مجیدی‌کیا در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات فرهنگی با هدف پاسداشت هویت ملی و دینی انجام شده و امیدواریم به عنوان یادگاری ارزشمند برای نسل‌های آینده در حافظه تاریخی شهر آمل باقی بماند.