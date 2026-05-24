۲۲دستگاه اجرایی خراسان جنوبی هنوز مستندات ارزیابی نماز راارسال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمیلی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با تسلیت ایام شهادت امام باقر (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، از آغاز فراخوان بیست‌وسومین اجلاس سراسری نماز خبر داد و بر ضرورت مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی استان در این رویداد تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع اجلاس امسال «نماز در اندیشه و عمل مقام معظم رهبری» است، گفت: خراسان جنوبی در سال‌های گذشته همواره از استان‌های پیشرو در ارسال مقالات و آثار علمی به اجلاس سراسری نماز بوده و انتظار می‌رود امسال نیز با مشارکت گسترده‌تر، جایگاه برتر خود را حفظ کند.

کمیلی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در این حوزه افزود: مهلت ارسال مستندات ارزیابی عملکرد نماز تا دهم خرداد تمدید شده است، اما تاکنون ۲۲ دستگاه اجرایی استان مستندات خود را ارسال نکرده‌اند که این موضوع باید در اسرع وقت جبران شود.

وی با اشاره به روند ارزیابی‌ها تصریح کرد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی با حضور نمایندگان استانداری، دفتر نماینده ولی‌فقیه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد اقامه نماز و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و مستندات به‌صورت فیزیکی یا در قالب سی‌دی و فلش دریافت خواهد شد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان با بیان اینکه در ارزیابی سال گذشته از ۸۱ دستگاه، ۶۱ دستگاه رتبه برتر و قابل تقدیر کسب کردند، گفت: در مقابل، برخی دستگاه‌ها امتیاز پایینی داشتند که به آن‌ها تذکر داده شد و امسال انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه نماز در فرهنگ دینی و مدیریتی کشور اظهار داشت: نماز نخستین عمل مورد محاسبه در قیامت است و اگر پذیرفته شود سایر اعمال نیز مورد قبول قرار می‌گیرد.

کمیلی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران باید خود در صف اول نماز جماعت حضور داشته باشند، چرا که این اقدام بهترین الگوی عملی برای کارکنان و نوعی امر به معروف عملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با جدیت در اقامه نماز جماعت، ارسال به‌موقع مستندات و ارتقای فرهنگ نماز در مجموعه‌های خود نقش‌آفرینی کنند.