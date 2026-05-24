احداث موکب اقتصادی قزوین در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، محمد نوذری صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، با تبیین ابعاد مختلف این حماسه تاریخی، اظهار کرد: خرمشهر برای ما تنها یک شهر یا بندر نبود؛ بلکه قلب تپنده و نماد هویت ملی ایران بود که اشغال ۱۹ ماهه آن، زخمی عمیق بر پیکره جامعه نشانده بود. اما حماسه سوم خرداد با بازگرداندن این قلب تپنده به آغوش وطن، مرهمی بر زخم‌های تاریخی ملت ایران شد و ورق تاریخ را برگرداند.

وی با اشاره به تغییر معادلات نظامی پس از این پیروزی تصریح کرد: خرمشهر نقطه عطف تاریخ جنگ بود؛ رژیم بعث که تا پیش از آن در موضع تهاجم و تصرف شهرهای ایران بود، پس از آزادی خرمشهر متوقف شد و به اجبار از عملیات تهاجمی به لاک دفاعی فرو رفت. این پیروزی در واقع به جهانیان ثابت کرد که با شکل‌گیری سد مستحکمی از ارتش، سپاه و بسیج، قدرت بازدارندگی ایران به سطحی رسیده است که دشمن دیگر توان پیشروی ندارد.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران در برابر جبهه‌ای متشکل از تجهیزات و نیروهای ۱۸ تا ۱۹ کشور جهان ایستادگی کرد، افزود: آزادسازی خرمشهر نماد ایستادگی یک ملت بزرگ در برابر مجهزترین تجهیزات نظامی دشمن بود که ادبیات و تاریخ جنگ را به نفع ایران تغییر داد و نگاه جهان را نسبت به قدرت اراده رزمندگان ما دگرگون کرد.

نوذری در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: یادگاران دفاع مقدس گواه این حقیقت هستند که ما در اوج نابرابری و در حالی که خطر سقوط شهرهای مرزی را حس می‌کردیم، تنها با اتکا به ایمان و همت ملی پیروز شدیم و امروز نیز با همین نگاه باید بر چالش‌ها غلبه کنیم.

استاندار قزوین در بخش دیگری از این مراسم، از برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه اختصاصی استان ویژه اربعین در مرز مهران خبر داد و گفت: با هدف بهره‌مندی از ظرفیت عظیم اربعین و همچنین بهره‌برداری تجاری در طول سال، اقدامات لازم برای تأمین زمین و احداث موکب در جوار منطقه ویژه اقتصادی مهران در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه یک حرکت چندمنظوره است، تصریح کرد: مهران «مرز عشق و عاشقی» است و وظیفه اخلاقی و معنوی ماست که در ایام اربعین، شایسته‌ترین خدمات را به زائران اباعبدالله(ع) ارائه دهیم. اما مهران تنها یک مسیر زیارتی نیست، بلکه دروازه ورود به شهرهای نجف، کربلا و بغداد و یکی از بهترین بازارهای هدف برای تجارت است. پس از پایان ایام پیک اربعین، این زیرساخت باید به مرکز مبادلات تجاری فعالان اقتصادی استان تبدیل شود.

نوذری با اشاره به اینکه این ایده در حال حاضر توسط چهار استان دیگر اجرایی شده و قزوین پنجمین استان پیشرو در این زمینه خواهد بود، تأکید کرد: این پروژه باید با جدیت و سرعت پیگیری شود تا در آستانه ماه محرم و ایام اربعین، شاهد تحقق این پیوند ارزشمند میان خدمات معنوی و ظرفیت‌های اقتصادی استان قزوین در مرز مهران باشیم.

