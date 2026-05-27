به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری نماز عید سعید قربان در جمع خبرنگاران با تبریک این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: امروز جامعه ما در شرایطی حساس قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستیم.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید و قائد امت افزود: در شرایط کنونی، باید با انسجام و قدرت در کنار مردم باشیم و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و بهبود زندگی مردم تلاش کنیم.

نوذری با اشاره به فضای همدلی حاکم بر استان قزوین تصریح کرد: در استان، با محوریت نماینده ولی‌فقیه، وحدت بسیار خوبی شکل گرفته و همه بر ضرورت حفظ این همدلی تأکید دارند. ما نیز به‌عنوان خادمان مردم در حوزه اجرایی، خود را موظف می‌دانیم این وحدت را تقویت و صیانت کنیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه «در کنار مردم بودن یعنی باهم بودن» خاطرنشان کرد: دشمن در رسیدن به هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده است؛ چراکه مردم در میدان حمایت از نظام حضور داشته‌اند، مسئولان در میدان خدمت هستند و نیروهای مسلح نیز در میدان رزم و نبرد، در کنار یکدیگر یک مجموعه منسجم و قدرتمند را شکل داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: همین همبستگی و حضور یکپارچه مردم و مسئولان است که امروز امید دشمن را ناامید کرده و مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را هموار ساخته است.