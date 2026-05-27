۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

وحدت و هم‌افزایی مهم‌ترین نیاز امروز کشور برای عبور از شرایط حساس است

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی گفت: امروز دشمن با تکیه‌گاه همبستگی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در رسیدن به هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری نماز عید سعید قربان در جمع خبرنگاران با تبریک این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: امروز جامعه ما در شرایطی حساس قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستیم.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید و قائد امت افزود: در شرایط کنونی، باید با انسجام و قدرت در کنار مردم باشیم و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و بهبود زندگی مردم تلاش کنیم.

نوذری با اشاره به فضای همدلی حاکم بر استان قزوین تصریح کرد: در استان، با محوریت نماینده ولی‌فقیه، وحدت بسیار خوبی شکل گرفته و همه بر ضرورت حفظ این همدلی تأکید دارند. ما نیز به‌عنوان خادمان مردم در حوزه اجرایی، خود را موظف می‌دانیم این وحدت را تقویت و صیانت کنیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه «در کنار مردم بودن یعنی باهم بودن» خاطرنشان کرد: دشمن در رسیدن به هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده است؛ چراکه مردم در میدان حمایت از نظام حضور داشته‌اند، مسئولان در میدان خدمت هستند و نیروهای مسلح نیز در میدان رزم و نبرد، در کنار یکدیگر یک مجموعه منسجم و قدرتمند را شکل داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: همین همبستگی و حضور یکپارچه مردم و مسئولان است که امروز امید دشمن را ناامید کرده و مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را هموار ساخته است.

