خون شهدا باعث فتح خرمشهر و حفظ ایران اسلامی شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح یکشنبه در آیین عطرافشانی و غبارروبی قبور مطهر شهدا در گلزار شهدای شهرکرد به مناسبت سالروز حماسه سوم خرداد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید و شهدای جنگ رمضان و تکریم روز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر یک دنیا معنا در خود پنهان دارد همچنان که امروز ملت قهرمان ما، ایران را از چنگال شقی‌ترین و شرورترین جنایتکاران عالم نجات داد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ایران در روزهای آغازین تهاجم رژیم بعث عراق غافلگیر شد، ادامه داد: صدام با پشتیبانی اربابان خود به انقلاب نوپای ایران حمله‌ور شد و بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کرد اما ملت ایران با مقاومت و شجاعت، روحیه ایمانی قوی، اصالت و شرافت ذاتی خود به رهبری امام راحل (ره)، خرمشهر و آبادان را وجب به وجب باز پس گرفت و دست اجانب را از خاک سرزمین قطع کرد.

فاطمی بیان کرد: امروز هم این فتح و ظفر و مقاومت، نمونه‌ای از فتح خرمشهر است و نشان دهنده اصالت، غیرت و ایمان و اعتقادات راسخ این ملت است که به فرماندهی رهبر الهی خود در برابر دشمن ایستادند.

وی با تسلیت شهادت امام پنجم شیعیان حضرت امام محمد باقر (ع)، گفت: خون شهدا بسیار بابرکت است زیرا آنان به بالاترین مقام رسیدند. بر طبق نص صریح قرآن و معارف اسلامی، شهدا جایگاهی متعالی دارند و اولیای خدا همواره آرزومند شهادت بودند. مرگ در راه خدا انسان را به بلندترین مقام می‌رساند و روسفید می‌کند، خون شهدا برای جامعه اسلامی هم برکت دارد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه خون سیدالشهدا (ع) و شهدای کربلا باعث بیداری مسلمانان و احیا و ماندگاری اسلام شد، افزود: در دوران دفاع مقدس نیز خون شهدای گلگون‌کفن باعث آزادسازی خرمشهر و حفظ ایران اسلامی شد. خون جوانان در نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس و این پیکرهای مطهر شهدا ایران را محافظت کرد، انقلاب روحی در ملت ایجاد کرد و جو جامعه را معنویت بخشید.

فاطمی یادآور شد: خون امام شهید و خون سایر شهدای جنگ رمضان بعثت ملت ایران را باعث شد و این حضور ۸۴ روزه در خیابان‌ها برای حفظ و حراست از کشور در هیچ کجای جهان و تاریخ بشر سابقه ندارد و بی‌نظیر است.

در ادامه، صابر خسروی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه قائد امت و بیت ایشان، اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر معانی و نمادهای عمیقی را در خود دارد و نخست، نماد توکل و معنویت است همچنان که امام راحل (ره) فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

خسروی بیان کرد: تمام مجاهدات و ایثارها و شهادت‌ها ذیل توجه به مقام والای پروردگار حاصل می‌شود و اگر این توکل و معنویت به خدای سبحان وجود داشته باشد، هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند اعمال قدرت کند.

وی با تأکید بر مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام و مردم مقاوم خرمشهر، اظهار کرد: فتح خرمشهر همچنین نماد استواری اراده‌ها و ایمان بود، نماد همدلی، اتحاد و یکپارچگی ملت ایران است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به کلام امام شهید که فرمودند «خرمشهرها در پیش است»، گفت: فتح خرمشهرهای پیش رو در سایه اتحاد و انسجام مردم و مسئولان و مجاهدت همگانی ذیل توکل و توسل به عنایات الهی حاصل خواهد شد و مردم ما در بالغ بر ۸۰ روز ایستادگی، این اراده را نشان دادند.