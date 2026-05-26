نوذری: قزوین در کریدور غرب به شرق قطب لجستیک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سهشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان که با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور برگزار شد، با خوشآمدگویی به معاون وزیر کشور و تقدیر از پیگیریهای وی، به تشریح ظرفیتها و چالشهای اقتصادی استان پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت مسئله مشارکت در سرمایهگذاری گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی و صنعت، هرکدام بعضاً با چندین واحد تولیدی در استان حضور دارند. بخش عمده مشکلاتی که وجود دارد، مشکلات عرضی است و متأسفانه بخش خصوصی با چالشهایی مواجه است.
استاندار قزوین با اشاره به یکی از ظرفیتهای برجسته استان تصریح کرد: ۳۰ درصد روغن نباتی کشور در استان قزوین تولید میشود و این یعنی بخش قابلتوجهی از امنیت غذایی کشور به این استان وابسته است.
نوذری با انتقاد از وضعیت قیمتگذاری در صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: اولین چیزی که از دیدگاه اقتصادی باید به آن توجه شود، مسئله گرانفروشی در حوزه پتروشیمی است. ما اجازه نداریم چنین وضعیتی داشته باشیم و مدیریت این حوزه از ضروریات است. همه زحمت کشیدهاند؛ معاون اقتصادی، مدیران کل و همه دوستان، اما همچنان چند رویهای در این بخش وجود دارد که باید اصلاح شود.
وی با اشاره به آمارهای مقایسهای با سال گذشته گفت: بر اساس آمارها، تقریباً در ابتدا احساس میشد که حداقل هزار نفر در بخش کشاورزی آسیب دیدهاند، اما خوشبختانه با اقدامات انجامشده، این میزان کاهش یافت. با این حال، ما نتوانستهایم از ظرفیت اقتصاد دانشگاهی و صنایع استان قزوین آنگونه که باید استفاده کنیم.
استاندار قزوین با اشاره به موقعیت استراتژیک استان در کریدورهای تجاری کشور گفت: قزوین در مسیر غرب و شرق استانهای شمالی قرار دارد و یک قطب لجستیک است و نزدیکی به استان گیلان و بندر انزلی، این استان را در کریدور تجاری مهمی قرار داده است.
وی تاکید کرد: بازار قزوین و صنعت قزوین آنقدر جذابیت دارد که بتواند بخشی از صادرات خود را از این مسیر انجام دهد و در حالی که ما برای صادرات تا چابهار میرویم، قزوین ظرفیت خوبی برای صادرات دارد و فعالان اقتصادی میتوانند از این مزیت استفاده کنند.
نوذری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان گفت: ۱۱ درصد آثار تاریخی ثبتشده ایران در قزوین قرار دارد. این استان ۵۷ سال پایتخت ایران در دوره صفویه بوده و آثار اندیشمندان بزرگ و شخصیتهای برجستهای را در خود جای داده است. این ظرفیتها میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد استان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
استاندار قزوین در پایان با تقدیر از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: بخش خصوصی بسیار بزرگی در استان همراه ما هستند و با وجود همه مشکلاتی که وجود دارد، با تعامل و همکاری در مسیر توسعه استان گام برمیدارند.
نظر شما