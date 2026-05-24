۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

رشد ۱۶۰ درصدی حضور جامعه نخبگانی اهل سنت بوشهر در کارگاه تدبر قرآن

بوشهر-رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از مشارکت ۲۷۶ نفر از نخبگان اهل سنت در کارگاه های تدبر در قرآن کریم و افزایش ۱۶۰ درصدی مشارکت خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی منفرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به لزوم توسعه‌ مخاطب در فعالیت‌های قرآنی و توجه به همه‌ی فرق و مذاهب کارگاه‌های تدبر ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در استان بوشهر برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این کارگاه در شهرستان‌های تلفیقی عسلویه، کنگان و گناوه با حضور حجت‌الاسلام محمدجواد ابراهیمی، مدرس رسمی سازمان دارالقرآن الکریم کشور برگزار شد.

وی با اشاره به نحوه‌ی برگزاری این کارگاه‌ها تصریح کرد: این کارگاه‌ها در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آذر در قالب کارگاه‌های نیم روزه برای شهرستان های عسلویه و گناوه و کارگاه یک روزه در شهرستان کنگان برگزار شد.

احمدی منفرد بیان کرد: این کارگاه با حضور ۲۷۶ نفر از جامعه نخبگانی اهل سنت اعم از عالمان، قاریان، حافظان و مربیان قرآنی در دارالقرآن های اهل سنت برگزار شد.

رئیس اداره قرآنی استان بوشهر میزان مصوب برنامه کارگاه تدبر در قرآن کریم مربوط به سال آموزشی ۱۴۰۴ را ۱۰۶ نفر عنوان کرد و گفت: در استان با مشارکت خوب برادران اهل سنت ۲۷۶ نفر شرکت کردند که این میزان ۱۶۰ درصد بالاتر از حجم مصوب بود.

