به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری اصفهان در جدیدترین اقدام خود برای ترسیم نقشه راه عملیاتی، از سندی رونمایی کرده است که با عنوان «سند بهرهوری» یاد می شود.
علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، هدف از تدوین این سند را فراتر از شعارهای اداری دانسته و آن را متکی بر سه محور «رشد اقتصادی»، «توسعه منابع درآمدی» و «انضباط در هزینهها» معرفی میکند.
این رویکرد در حالی مطرح میشود که مدیریت شهری با دشواریهای تأمین بودجه در شرایط تورمی کشور دستوپنج نرم میکند. قاسمزاده معتقد است در شرایطی که اقتصاد به جبهه اصلی تقابل بدل شده، شهرداری باید با بهینهسازی ظرفیتهای موجود، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. با این حال، آنچه در عمل باید آزموده شود، میزان انطباق این سند با ساختار پیچیده و گاهاً کند بروکراسی شهرداری است.
تغییر نگاه به شرق اصفهان؛ از بیابان تا کمپسنتر
در کنار رونمایی از این سند، مدیریت شهری اصفهان با افتتاح «باغ تندرستی» در شرق اصفهان، پیامی متفاوت برای صنعت گردشگری این شهر فرستاده است. این مجموعه ۷۰ هکتاری که در بلوار رضوان و مجاورت «باغ ارغوان» واقع شده، تلاش میکند بخشی از ترافیک گردشگری را از مرکز شهر به سمت شرق هدایت کند.
نکته قابل تامل در این پروژه، راهاندازی «کمپسنتر» است؛ مفهومی که برای نخستینبار در ایران به صورت متمرکز برای گردشگرانی که «سبک زندگی خودرویی» را انتخاب کردهاند، طراحی شده است. این زیرساخت شامل فضای پارک برای ۵۰۰ خودرو (با پیشبینی توسعه تا ۲ هزار خودرو)، تجهیزات پختوپز و امکانات اقامتی ایمن است که به گفته مدیران شهری، جایگزینی برای گردشگرانی است که تمایلی به استفاده از هتلها ندارند.
بهرهوری؛ از تئوری تا واقعیتهای میدانی
اگرچه شهردار اصفهان بهرهوری را مفهومی جاری در سطوح فردی تا کلان مدیریت شهری میداند، اما کارشناسان معتقدند اثربخشی این سند تنها در صورتی ملموس خواهد بود که از مرحله رونمایی عبور کرده و در قالب اعداد و ارقام بودجه سالانه تجلی یابد.
قاسمزاده با اشاره به حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهرهوری کشور در آیین رونمایی از این سند، آن را نشاندهنده عزم شهرداری برای ورود به عرصه نقشآفرینی اقتصادی دانست. با این وجود، موفقیت نهایی اصفهان در اجرای این رویکرد، مستلزم عبور از چالشهای تاریخی مدیریت شهری، از جمله هزینههای اجرایی سنگین و ضرورت شفافیت در بهرهبرداری از منابع است.
