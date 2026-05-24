به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز یکشنبه، در همایش تجلیل از روابط عمومی‌های برتر استان البرز که با حضور خانواده شهدا و مدیران ارشد کشوری در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: امروز سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر را تبریک و گرامی می‌داریم و یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، خاصه رهبر عزیزمان را پاس می‌داریم. استاندار البرز با تسلیت شهادت شهدای خدمت و شهدای دانشمند، افزود: به مردم عزیز و خوبمان که در جنگ ظالمانه رژیم منطقه به درجه شهادت نائل آمدند نیز تسلیت عرض می‌کنم.

وی همچنین با ابراز خرسندی از حضور خانواده معظم شهدا در این مراسم خاطرنشان کرد: ما تا ایران اسلامی برقرار است، مدیون خانواده شهدا هستیم.

استاندار البرز با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات، جایگاه این حوزه را بی‌بدیل توصیف کرد و اظهار داشت: نقش روابط عمومی بی‌نظیر و غیرقابل بیان است؛ یک سازمان را می‌تواند به عرش اعلا برساند.

عبداللهی با اشاره به اینکه روابط عمومی، پنجره نگاه مردم به دستگاه‌هاست، تأکید کرد: روابط عمومی، بخشی از یک اداره نیست، بلکه پل ارتباطی دستگاه‌های دولت با مردم است. هرچقدر داریم، مدیون مردم هستیم.

درخواست از مدیران برای ارتقای جایگاه روابط عمومی

وی با قدردانی از زحمات فعالان این عرصه، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و از مدیران عزیز می‌خواهم نگاه ویژه‌تری به حوزه روابط عمومی داشته باشند.

استاندار البرز با اشاره به کمبودها تصریح کرد: روابط عمومی‌های ما از نظر فضا، تجهیزات و امکانات دچار کاستی هستند. یک روابط عمومی پرذوق و پرانرژی، مأموریت خود را با گوشی دستی انجام می‌دهد؛ ما باید امکانات لازم را فراهم کنیم.

عبداللهی همچنین بر لزوم توجه به پست سازمانی، رتبه و حقوق و مزایای کارکنان روابط عمومی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد.

نقش پدافندی روابط عمومی در جنگ روانی

استاندار البرز با تحلیل عملکرد روابط عمومی‌ها در بحران‌های اخیر، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، روابط عمومی مثل یک پدافند به‌موقع و مقاوم در حاکمیت عمل کرد.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن افزود: یکی از شاخص‌های جنگ ترکیبی، جنگ روانی است که دشمن با توانایی رسانه‌ای خود احاطه پیدا می‌کند. اینجا نقش روابط عمومی در اطلاع‌رسانی به‌موقع و در دست گرفتن افکار عمومی، چند برابر می‌شود.

استاندار البرز صداقت، سرعت و پیش‌بینی‌های لازم پیش از وقوع حادثه را از جمله رسالت‌های کلیدی روابط عمومی دانست که می‌تواند ابعاد بحران را کنترل کند.

مردم ولی‌نعمتان و قهرمانان واقعی میدان

عبداللهی همچنین با تأکید بر جایگاه رفیع مردم، گفت: ما هرچه داریم از مردم است. حضور بنده به واسطه اراده و خواسته مردم است که در این دوره نیز مانند گذشته سنگ تمام گذاشتند.

وی با نقل قولی از فرماندهان نظامی خاطرنشان کرد: فرماندهان می‌گفتند هم خیابان و هم میدان با ماست؛ من عرض می‌کنم هم میدان در دست مردم بود و هم خیابان در دست مردم.

استاندار البرز با اشاره به روند رو به رشد استان تصریح کرد: البرز امروز با هفت هشت سال پیش قابل مقایسه نیست؛ در همه مسائل اجرایی، عمرانی و اجتماعی شاهد ارتقای بسیار خوبی هستیم.

وی در پایان حل مشکلات مردم را مأموریت اصلی مسئولان خواند و تأکید کرد: ما خودمان را به مردم مدیون می‌دانیم؛ مردم بر گردن ما حق دارند و ما دین داریم به آنان.