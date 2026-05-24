معبودی: دشمن به دنبال شکاف بین میدان و دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی،ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را نماد «مقاومت، ایثار و پیروزی» و الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده دانست.

وی با اشاره به پیام‌های امام راحل و رهبر شهیدان، تأکید کرد که حماسه فتح خرمشهر و همچنین ایستادگی در عملیات رمضان، نشان داد که ایمان و اراده ملت ایران، ابرقدرت‌ها را زمین‌گیر کرده است. معبودی با یادآوری شکست بزرگترین ارتش دنیا در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: امروز دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان میدان و دیپلماسی و همچنین جدایی بین ملت و حاکمیت است، اما ملت ایران در برابر توطئه‌های ترامپ و نتانیاهو تسلیم نمی‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تهران با هشدار نسبت به توطئه دشمن برای خدشه‌دار کردن اتحاد ملی، اظهار داشت: متأسفانه برخی از روی ناآگاهی یا غرض‌ورزی می‌خواهند در این وحدت خلل ایجاد کنند، در حالی که رمز موفقیت ما در کنار ایمان، وحدت ملی بوده است. ما با همدلی و همفکری توانستیم در برابر دو ارتش تا دندان مسلح به پیروزی برسیم.

وی با تأکید بر حضور مستمر مردم در صحنه، افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز، مردم در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند و تا زمانی که این حرکت برای خدا باشد، پیروزی با ملت ایران خواهد بود. معبودی در پایان تصریح کرد: امروز دشمنان به التماس برای مذاکره با ایران افتاده‌اند؛ همان ایمان و اراده‌ای که در فتح خرمشهر بود، امروز نیز در ملت ما جاری است.