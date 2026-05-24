۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

معبودی: دشمن به دنبال شکاف بین میدان و دیپلماسی است

تهران- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تهران هشدار داد: دشمن امروز قصد دارد با ایجاد شکاف میان میدان و دیپلماسی، اتحاد ملی را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی،ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را نماد «مقاومت، ایثار و پیروزی» و الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده دانست.

وی با اشاره به پیام‌های امام راحل و رهبر شهیدان، تأکید کرد که حماسه فتح خرمشهر و همچنین ایستادگی در عملیات رمضان، نشان داد که ایمان و اراده ملت ایران، ابرقدرت‌ها را زمین‌گیر کرده است. معبودی با یادآوری شکست بزرگترین ارتش دنیا در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: امروز دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان میدان و دیپلماسی و همچنین جدایی بین ملت و حاکمیت است، اما ملت ایران در برابر توطئه‌های ترامپ و نتانیاهو تسلیم نمی‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تهران با هشدار نسبت به توطئه دشمن برای خدشه‌دار کردن اتحاد ملی، اظهار داشت: متأسفانه برخی از روی ناآگاهی یا غرض‌ورزی می‌خواهند در این وحدت خلل ایجاد کنند، در حالی که رمز موفقیت ما در کنار ایمان، وحدت ملی بوده است. ما با همدلی و همفکری توانستیم در برابر دو ارتش تا دندان مسلح به پیروزی برسیم.

وی با تأکید بر حضور مستمر مردم در صحنه، افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز، مردم در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند و تا زمانی که این حرکت برای خدا باشد، پیروزی با ملت ایران خواهد بود. معبودی در پایان تصریح کرد: امروز دشمنان به التماس برای مذاکره با ایران افتاده‌اند؛ همان ایمان و اراده‌ای که در فتح خرمشهر بود، امروز نیز در ملت ما جاری است.

