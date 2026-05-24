آزادسازی خرمشهر؛ وقتی اراده‌ مردمی با نصرتِ خدا گره خورد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-عاطفه وفاییان: سوم خرداد تجلی‌گاه «معجزه‌ای» است که در آن، ایمانِ خلل‌ناپذیر بر پولادِ سرد تجهیزاتِ دشمن پیروز شد. آزادسازی خرمشهر، نمادی از غیرت مردمی است که با دست خالی، اما دلی سرشار از نورِ ولایت و فرهنگِ عاشورایی، معادلات مادی جهان را برهم زدند.

امروز که در پیچ‌وخمِ جنگ‌های ترکیبی، تهاجمات فرهنگی و فشارهای اقتصادی، دشمن با تمام توان بر طبل یأس می‌کوبد، بازخوانی آن حماسه، نه یک روایتِ تاریخی، که ضرورتی راهبردی است. خرمشهر، الگوی همیشگی ماست تا بدانیم «خرمشهرها در پیش است» و «ما می‌توانیم» تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی است که با استقامت، حضورِ مؤثر و امیدآفرینی، همچون گذشته، فتوحات بزرگ‌تری را برای این سرزمین رقم خواهد زد. بیایید با تکیه بر همان «تفکر بسیجی» و درس‌های نابی که از مکتبِ ایثار آموخته‌ایم، همچنان پاسدارِ ارزش‌های انسانی و نصرت‌های الهی باشیم.

حماسه فتح خرمشهر؛ نماد مقاومت و اقتدار ملت ایران

محمدباقر جهانگیر فیض‌آبادی، جانباز و نویسنده کتاب «جنون مجنون» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر نماد مقاومت، ایثار و اقتدار ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بود.

جانباز و نویسنده کتاب «جنون مجنون»، با یادآوری روزهای نخست جنگ تحمیلی و بلندپروازی‌های صدام برای فتح تهران و خرمشهر طی چند روز، بیان کرد: دشمن، ایمان و اراده مردم ایران را نشناخته بود. آنچه که در خرمشهر طی ۳۴ روز مقاومت رقم خورد و سپس در عملیات بیت‌المقدس به ثمر نشست، نتیجه پیوند میان اراده الهی، فرماندهی امام خمینی (ره) و ایثار رزمندگان بود.

وی با اشاره به خیانت‌های بنی‌صدر در دوران دفاع مقدس و کمبود شدید تجهیزات در روزهای سقوط خرمشهر، تصریح کرد: علی‌رغم همه فشارها و پشتیبانی‌هایی که بیش از ۴۰ کشور از رژیم بعث داشتند، رزمندگان ما توانستند با عملیات الی بیت‌المقدس، موازنه قدرت را تغییر دهند.

جهانگیرفیض آبادی حماسه مرحله سوم عملیات و آزادسازی خرمشهر با حضور محدود نیروهای ایرانی در برابر ۲۴ هزار نیروی عراقی را «عملیات اراده» خواند و آن را نشانی از توانمندی و قدرت ایمان رزمندگان دانست.

جانباز و نویسنده کتاب «جنون مجنون»با تأکید بر اینکه «فتح خرمشهر، فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزش‌های اسلامی بود»، خاطرنشان کرد: امروز نیز خیابان‌های ما حکم خرمشهر را دارند و حضور آگاهانه مردم در صحنه، همان فتحی است که دشمن را از هرگونه تجاوز باز می‌دارد. دشمن تمام تحرکات ما را رصد می‌کند و همین ایستادگی مردم است که اقتدار امروز ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز را رقم زده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «خرمشهرها در پیش است»، گفت: حضور شما در این میدان، جلوه‌ای از مجاهدت فی‌سبیل‌الله است. شما در خط مقدم نبرد برای حفظ ارزش‌ها ایستاده‌اید و این ایستادگی، مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان است.

حماسه سوم خرداد؛ تجلی نصرت الهی و نقطه عطفی در تاریخ مقاومت ایران اسلامی

حجت‌الاسلام حسینعلی رحمتی، رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه ویژه تقویم ملی ایران اظهار کرد: تقویم ایران در کنار روزهای مهم و سرنوشت‌ساز خود، یک روز فراموش‌نشدنی دارد که همانا «سوم خرداد»، روز آزادسازی خرمشهر است. روز سوم خرداد سال ۱۳۶۱، روزی است که مردم دلیر و رزمندگان جان‌برکف ایران اسلامی با عنایات خاصه خداوند متعال، خرمشهر را از چنگال دشمن متجاوز نجات دادند.

این رزمنده دوران دفاع مقدس در تشریح وضعیت شهر در آغاز جنگ تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی، خرمشهر زیر آتش سنگین ارتش بعث عراق قرار گرفت و متأسفانه این شهر در آتش می‌سوخت. در آن شرایط بحرانی، برای مقابله با دشمن، مردم به مساجد و پایگاه‌ها شتافتند و با سرعت، گروه‌های مقاومت مردمی شکل گرفت و سازماندهی شدند. همه مردم و دلاورمردان غیور ما ۳۴ روز مقاومت کردند و با این ایستادگی، جلوی سرعت دشمن در رسیدن به اهداف شومش در استان خوزستان را گرفتند. با این وجود، دشمن موفق شد وارد شهر خرمشهر شود و خرمشهر را به «خونین‌شهر» تبدیل کرد.

وی افزود: رزمندگان عزیز کشور ما با هدف آزادسازی خرمشهر، عملیات بزرگ «بیت‌المقدس» را آغاز کردند. در ابتدای کار، نیروهای حزب بعث از خرمشهر عقب‌نشینی کردند، اما با توجه به مقاومت مردم و علی‌رغم پاتک‌های بسیار سنگین دشمن و تقدیم شهدای زیادی، سرانجام خرمشهر در تاریخ سوم خرداد سال ۶۱ آزاد شد و رزمندگان اسلام بر شهر مسلط شدند؛ عملیاتی که در آن دو لشکر از نیروهای ارتش عراق به‌طور کامل منهدم شد.

رحمتی با برشمردن نتایج بزرگ این پیروزی برای کشور و رزمندگان، گفت: این فتح، نتایج بسیار بزرگی داشت؛ یکی از نتایج مهم آن، وارد شدن فشار روانی بر ارتش دشمن بعثی بود که باعث از بین رفتن تصور قدرت خیالی دشمن شد. دشمن تصور می‌کرد می‌تواند طی چند روز ایران را تحت تصرف خود درآورد، اما این بازپس‌گیری، تمام تصورات موهوم دشمن را نابود کرد. نتیجه دیگر، عقب‌نشینی اجباری نیروهای بعثی بود؛ رژیم بعث با وجود بهره‌مندی از تجهیزات و تسلیحات بسیار، مجبور به عقب‌نشینی شد و این فتح بسیار حائز اهمیت بود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس به کلام گهربار حضرت امام(ره) در این‌باره اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «فتح خرمشهر، فتح خاک نیست؛ فتح ارزش‌های انسانی است» و در جای دیگر تأکید کردند که «رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزی معجزه‌آسا را به غیر از امدادهای الهی ببینند»، چرا که این پیروزی حقیقتاً یک معجزه بود.

وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی خرمشهر، جنگ وارد فاز جدیدی شد و رزمندگان اسلام توانستند پیروزی‌های تازه‌ای را به دست آورند. این واقعه هشداری بود به حزب بعث و قدرت‌های استعماری حامی آن که ایرانیان با تکیه بر قدرت خدا و تکیه بر مردم، مقاومت و ایثارگری می‌توانند پیروز میدان باشند. فتح خرمشهر سبب انفعال ارتش بعثی شد به‌گونه‌ای که نظامیان عراقی تا مدت‌های طولانی نتوانستند از لاک دفاعی خود خارج شوند و عملیات بیت‌المقدس هم باعث بازگشت روحیه و هم باعث افزایش اعتماد به نفس نیروهای مسلح و رزمندگان عزیز ما شد.

خرمشهر الگوی تمدنی و راهبردی برای عبور از جنگ‌های ترکیبی

حجت‌الاسلام محسن هادیان، فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه آزادسازی خرمشهر تجلی قدرت ایمان و فرهنگ ایثار در برابر معادلات مادی نظامی است

فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه اسلامی بیان کرد: مقاومت در فرهنگ ما دارای اصالت و قدمتی دیرینه است و در طول زمان به یک سبک زندگی در جامعه ایرانی تبدیل شده که اوج آن را در دوران دفاع مقدس مشاهده کردیم. ایثار به معنای از خودگذشتگی و ترجیح دیگران بر خود، و مقاومت به معنای صبر و تحمل در برابر مشکلات و کوچک شمردن سختی‌هاست.

وی در تشریح عظمت عملیات بیت‌المقدس گفت: از دیدگاه استراتژی نظامی و آنچه در دانشگاه‌های جنگ تدریس می‌شود، آزادسازی خرمشهر با کمترین تجهیزات، کمترین اطلاعات و حداقل آموزش‌های کلاسیک نظامی، به هیچ عنوان قابل‌فهم و قابل‌قبول نیست.

هادیان با اشاره به عبارت «ما لنا الّا احدی الحسنیین» گفت: آنچه باعث این «فتح‌الفتوح» شد، درس گرفتن از فرهنگ عاشورا و مکتب اباعبدالله الحسین (ع) بود. رزمندگان بسیجی ما با نگاه به شهادت به عنوان یک افتخار و با منطق «احدالحسنیین» (پیروزی یا شهادت)، شکست را برای خود بی‌معنا کرده بودند. این روحیه، ثمره همان تفکر بسیجی است که در هیچ کلاس دانشگاهی تدریس نمی‌شود.

فرمانده کل قوا و دستور امام راحل (ره) را محور اصلی این پیروزی دانست و تصریح کرد: وقتی نایب امام زمان (عج) دستور می‌دهند که «خرمشهر باید آزاد شود»، پیروان و بسیجیان با اطاعت محض و با تمام توان به صحنه می‌آیند تا حرف ولی خود را عملی کنند. همچنین تأکید امام خمینی (ره) بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، برای آن بود که جوانان و بسیجیان دچار غرور نشوند و بدانند الطاف خفیه الهی و دست قدرت پروردگار بود که این فتح بزرگ را رقم زد؛ این نصرت الهی همچنان بر سر ملت و انقلاب ما مستدام است.

وی در خصوص بیان گهربار رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «خرمشهرها در پیش است»، تصریح کرد: خرمشهر باید به عنوان یک الگوی راهبردی در انقلاب اسلامی مطرح و جاری باشد. امروز که دشمن با جنگ‌های دوازده‌روزه، جنگ‌های رمضان، تهاجمات فرهنگی و هجمه‌های ترکیبی علیه جوانان ما صف‌آرایی کرده است، باید همان ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس را در تمام مراحل پیشبرد انقلاب در نظر داشته باشیم. ما با بیان خاطرات، تجربیات و به منصه ظهور رساندن زندگی ایثارگران و بسیجیان، می‌توانیم این فرهنگ را به نسل جوان منتقل کنیم.

هادیان با اشاره به توطئه‌های اقتصادی و تبلیغاتی دشمن برای ناامید کردن مردم خاطرنشان کرد: دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا با فشارهای اقتصادی و دروغ‌پردازی، مردم را دلسرد کرده و از حضور در صحنه باز دارد. پادزهر این ترفندها، استقامت، صبر و حضور مؤثر در میدان است. ما باید با حفظ روحیه «ما می‌توانیم» و ترویج تفکر بسیجی، امید را در دل ملت زنده نگه داریم.

فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: همان‌طور که ایران اسلامی امروز به قدرت جدیدی در منطقه تبدیل شده و در دنیا حرف برای گفتن دارد، ان‌شاءالله با استقامت مردم و حضور در صحنه، فتوحات دیگری در پیش خواهیم داشت و این انقلاب با امنیت و آرامش کامل، به دست صاحب اصلی‌اش، امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد رسید.