اسکندرنیا: کنارگذر خزر-سمسکنده ساری پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر یکشنبه در بازدید از کنارگذر خزر-سمسکنده با اشاره به ضرورت ساماندهی این محور پرتردد بر تسریع روند جمع‌آوری و پاکسازی نخاله‌ها تأکید کرد و گفت محدوده گسترده‌ای از این مسیر نیازمند پاکسازی و ساماندهی است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

اسکندرنیا حفظ زیبایی بصری ارتقای بهداشت محیط و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی همچنین در بازدید از پروژه در دست ساخت دوربرگردان منطقه ششصد دستگاه در محور ساری-دریا از بهره‌برداری دوربرگردان جدید بلوار فرح‌آباد در منطقه ششصد دستگاه تا یک هفته آینده خبر داد.

فرماندار ساری خاطرنشان کرد: این پروژه که با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد شهروندان اجرا می‌شود در مراحل پایانی قرار دارد.

اسکندرنیا اظهار کرد عملیات اجرایی دوربرگردان جدید بلوار دریا با سرعت مناسبی در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته این پروژه تا یک هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار ساری ابراز امیدواری کرد:تکمیل این طرح بخشی از مشکلات ترافیکی این محدوده برطرف شده و شرایط تردد برای شهروندان بهبود یابد.