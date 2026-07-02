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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

بازآفرینی محله نارنجستان و نوسازی بافت فرسوده ساری در اولویت است

بازآفرینی محله نارنجستان و نوسازی بافت فرسوده ساری در اولویت است

ساری- فرماندار ساری گفت: تعیین تکلیف اراضی نارنجستان، نوسازی بافت فرسوده محله آذری‌ها و ایجاد بستر تبدیل این محدوده به قطب تجاری از مهم‌ترین برنامه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل توسعه‌ای مرکز استان با حضور آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، اظهار کرد: این نشست با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه روند اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های اولویت‌دار و راهکارهای تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان و بخش‌های شش‌گانه ساری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار ساری با بیان اینکه رفع موانع توسعه شهری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف محله نارنجستان (آذری‌ها) از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

اسکندرنیا ادامه داد: بر تعیین تکلیف کاربری تجاری زمین ۱۰ هکتاری نارنجستان تأکید شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه اقتصادی و رونق فعالیت‌های تجاری در این محدوده فراهم شود.

وی با اشاره به فرسودگی بناهای محله آذری‌ها خاطرنشان کرد: قدمت بالای ساختمان‌ها و کمبود زیرساخت‌های خدماتی، این منطقه را در زمره بافت‌های فرسوده قرار داده است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی، نوسازی و بازآفرینی این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار ساری تصریح کرد: با اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، محله نارنجستان می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم تجاری، گردشگری و توسعه شهری در مرکز مازندران تبدیل شود.

کد مطلب 6877736

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