  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

باند سبقت محور سرکت- تاکام تعریض شد

باند سبقت محور سرکت- تاکام تعریض شد

ساری- فرماندار ساری از تعریض و احداث باند سبقت محور سرکت-تاکام به ارزش ۲۲ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی موانع پروژه‌های عمرانی با اشاره به اهمیت راه‌های مواصلاتی در رشد متوازن مناطق شهری و روستایی افزود: محور ساری – دودانگه نه تنها مسیر ارتباطی اصلی میان مرکز استان و بخش دودانگه است، بلکه با ایفای نقشی کلیدی در جابجایی محصولات کشاورزی، دامی و گردشگران، جایگاهی راهبردی در اقتصاد منطقه دارد. بهره‌برداری از این ۷ کیلومتر مسیر بهسازی و آسفالته، موجب بهبود کیفیت سطح سواره‌رو، کاهش زمان سفر، و ارتقا سطح ایمنی عبور و مرور خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت راه‌ها مستلزم رویکردی چندجانبه و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است، اظهار داشت: همزمان با این اقدام، عملیات تعریض و احداث باند سبقت در محور مهم و پرتردد سَرکَت تا تاکام با اعتباری معادل ۲۲ میلیارد تومان به انجام رسیده است. این محور به‌عنوان بخشی از شریان اصلی ساری به محورهای کوهستانی و بالادست، با حجم تردد بالا مواجه است و ایجاد باند سبقت، علاوه بر روان‌سازی عبور و مرور، نقش قابل توجهی در کاهش تصادفات و ارتقا ایمنی دارد.

فرماندار مرکز استان با تشریح اقدامات در دست اجرا افزود: پروژه‌های زیرساختی دیگری نیز با هدف تکمیل شبکه راه‌های شهرستان و در استان برنامه‌های توسعه‌ای دولت خدمتگزار چهاردهم در دست اقدام است که از جمله آن می‌توان به دوربرگردان حمیدآباد، دوربرگردان آکند، میدان پنبه‌چوله و احداث پل پاجی اشاره کرد. این طرح‌ها با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز، بهبود دسترسی‌های محلی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل در جابجایی مسافران و کالا، به‌صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

نوبخت ضمن قدردانی از حمایت‌های یونسی استاندار مازندران و تلاش‌های نمایندگان مجلس، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران، پیمانکاران و نیروهای اجرایی، تصریح کرد: توسعه راه‌ها و محورهای ارتباطی، زیربنای رشد پایدار و بسترساز عدالت در مناطق مختلف شهرستان است. ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، پیگیری تأمین اعتبارات و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، مصمم هستیم که گام‌های مؤثری در جهت ارتقا زیرساخت‌های حمل‌ونقل برداریم.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها تنها بخشی از مسیر رو به جلو در توسعه شهرستان است و با بهره‌برداری کامل از طرح‌های جاری، شاهد تحولی بنیادین در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی ساری خواهیم بود. این مسیر خدمت‌رسانی، با همت و همراهی مردم و مسئولان، بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6556290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها