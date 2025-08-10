باند سبقت محور سرکت- تاکام تعریض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی موانع پروژههای عمرانی با اشاره به اهمیت راههای مواصلاتی در رشد متوازن مناطق شهری و روستایی افزود: محور ساری – دودانگه نه تنها مسیر ارتباطی اصلی میان مرکز استان و بخش دودانگه است، بلکه با ایفای نقشی کلیدی در جابجایی محصولات کشاورزی، دامی و گردشگران، جایگاهی راهبردی در اقتصاد منطقه دارد. بهرهبرداری از این ۷ کیلومتر مسیر بهسازی و آسفالته، موجب بهبود کیفیت سطح سوارهرو، کاهش زمان سفر، و ارتقا سطح ایمنی عبور و مرور خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت راهها مستلزم رویکردی چندجانبه و هماهنگی دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: همزمان با این اقدام، عملیات تعریض و احداث باند سبقت در محور مهم و پرتردد سَرکَت تا تاکام با اعتباری معادل ۲۲ میلیارد تومان به انجام رسیده است. این محور بهعنوان بخشی از شریان اصلی ساری به محورهای کوهستانی و بالادست، با حجم تردد بالا مواجه است و ایجاد باند سبقت، علاوه بر روانسازی عبور و مرور، نقش قابل توجهی در کاهش تصادفات و ارتقا ایمنی دارد.
فرماندار مرکز استان با تشریح اقدامات در دست اجرا افزود: پروژههای زیرساختی دیگری نیز با هدف تکمیل شبکه راههای شهرستان و در استان برنامههای توسعهای دولت خدمتگزار چهاردهم در دست اقدام است که از جمله آن میتوان به دوربرگردان حمیدآباد، دوربرگردان آکند، میدان پنبهچوله و احداث پل پاجی اشاره کرد. این طرحها با هدف رفع نقاط حادثهخیز، بهبود دسترسیهای محلی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل در جابجایی مسافران و کالا، بهصورت مرحلهای اجرا خواهد شد.
نوبخت ضمن قدردانی از حمایتهای یونسی استاندار مازندران و تلاشهای نمایندگان مجلس، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، پیمانکاران و نیروهای اجرایی، تصریح کرد: توسعه راهها و محورهای ارتباطی، زیربنای رشد پایدار و بسترساز عدالت در مناطق مختلف شهرستان است. ما با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، پیگیری تأمین اعتبارات و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها، مصمم هستیم که گامهای مؤثری در جهت ارتقا زیرساختهای حملونقل برداریم.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها تنها بخشی از مسیر رو به جلو در توسعه شهرستان است و با بهرهبرداری کامل از طرحهای جاری، شاهد تحولی بنیادین در حوزه حملونقل و عمران شهری و روستایی ساری خواهیم بود. این مسیر خدمترسانی، با همت و همراهی مردم و مسئولان، بیوقفه ادامه خواهد داشت.
نظر شما