به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر پنجشنبه با حضور میدانی در بخشهای رودپی و رودپی شمالی و بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی، بر تعیین تکلیف جاده لاریم، کاهش تصادفات محور فرحآباد، توسعه زیرساختهای روستایی و رفع مشکلات کشاورزان به عنوان مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان تأکید کرد.
اسکندرنیا با اشاره به اینکه این نشست در چارچوب مصوبات کمیته برنامهریزی شهرستان برگزار شده است، اظهار کرد: پیش از هرگونه تصمیمگیری، مشکلات و ظرفیتهای مناطق باید به صورت میدانی شناسایی و اولویتبندی شود تا اعتبارات و برنامهریزیها بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام گیرد.
سرپرست فرمانداری ساری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف جاده لاریم افزود: آزادسازی حریم این محور یکی از مهمترین اقدامات پیشرو است و فرمانداری با جدیت پیگیر حل مسائل حقوقی و اجرایی آن خواهد بود تا این پروژه پس از سالها بلاتکلیفی به سرانجام برسد.
وی انتخاب روستای سیدمحله برای برگزاری این نشست را هدفمند دانست و گفت: وقوع حوادث متعدد و تصادفات مرگبار در این محدوده، ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات ایمنی این مسیر را دوچندان کرده است و باید با همکاری همه دستگاهها، شاهد کاهش محسوس سوانح رانندگی باشیم.
اسکندرنیا با اشاره به محور فرحآباد نیز تصریح کرد: کاهش تصادفات، شانهسازی جاده دریا و تعیین تکلیف حریم رودخانهها از جمله برنامههای اولویتدار فرمانداری است که با همکاری دستگاههای مسئول دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: خدمترسانی مؤثر به مردم تنها با همافزایی دستگاههای اجرایی، انگیزه، برنامهریزی و پیگیری مستمر امکانپذیر است و همه مصوبات این نشست تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
رفع دغدغههای کشاورزان و تقویت زیرساختهای روستایی
سرپرست فرمانداری ساری رفع مشکلات حوزه کشاورزی را از دیگر اولویتهای مدیریت شهرستان برشمرد و گفت: تأمین کود، ژنراتور، آب کشاورزی و تکمیل زیرساختهای آبی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا بخشی از دغدغههای کشاورزان کاهش یابد.
وی از برنامهریزی برای راهاندازی خانه ترویج کشاورزی در شهرستان ساری خبر داد و اظهار کرد: مطالعات این طرح در حال انجام است و دستورالعملهای آن تدوین میشود تا دهیاران به عنوان مسئول خانههای ترویج کشاورزی در روستاها فعالیت کنند و آموزشهای تخصصی به بهرهبرداران ارائه شود.
اسکندرنیا همچنین بر ضرورت توسعه شبکه فاضلاب در مناطق روستایی پاییندست تأکید کرد و افزود: هرچند اجرای این پروژه نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، اما استفاده از پساب تصفیهشده میتواند در آینده بخشی از نیاز آبی بخش کشاورزی را تأمین کند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ سیمای روستاهای گردشگرپذیر اظهار کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی باید با اهتمام بیشتری نسبت به نظافت، رفتوروب و ساماندهی روستاهای مسیر فرحآباد اقدام کنند و فرمانداری نیز در چارچوب اعتبارات از این اقدامات حمایت خواهد کرد.
بررسی پروژههای عمرانی و ظرفیتهای گردشگری منطقه
در جریان این بازدید، پروژههایی از جمله تعریض محور پنبهچوله، ساماندهی میدان پنبهچوله، بررسی اراضی منابع طبیعی پنبهچوله سفلی، اجرای طرح هادی روستاهای موزیباغ و سوته، آسفالت محور نصیرآباد–موزیباغ، تأمین خودروی آتشنشانی، توسعه ظرفیتهای تولید بلوبری، آببندان سوته با رویکرد گردشگری و لاینینگ کانالهای انتقال آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
اسکندرنیا تأکید کرد: توسعه متوازن روستاها مستلزم تکمیل زیرساختهای عمرانی، حمایت از تولید، تقویت گردشگری روستایی و استفاده از ظرفیتهای بومی است و فرمانداری تحقق این اهداف را با جدیت دنبال میکند.
پایش وضعیت سواحل و روند اجرای طرحهای آبرسانی
سرپرست فرمانداری ساری در ادامه با حضور در نوار ساحلی هشت کیلومتری منطقه، وضعیت استقرار ناجیان غریق، خدمات بهداشتی، ایمنی سواحل و آمادگی دستگاههای مسئول را ارزیابی کرد.
وی همچنین روند اجرای خط انتقال آب شرب به روستاهای گرجیپل و قاجارخیل، مخزن آب در حال احداث ابتدای محور شهید سلیمانی و مسائل مربوط به مسیرهای ارتباطی روستاهای شیرینبل، طوقدار، قاجارخیل و جرهسر را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در اجرای این پروژهها برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به ساکنان مناطق روستایی تأکید کرد.
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