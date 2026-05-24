مرکز معاینه فنی رودهن با دستور دادستان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک مرکز معاینه فنی خودرو در رودهن با دستور قاضی دادستان دماوند خبر داد.

وی با اعلام این مطلب گفت: در بازدیدهای دوره ای کارشناسان اداره کل محیط زیست استان تهران از مراکز معاینه فنی، مشخص شد مرکز معاینه فنی رودهن با دریافت غیرقانونی وجه، برای خودروی آلاینده گواهی معاینه فنی صادر کرده است. این تخلف در محل صورتجلسه شد.

میرزاکریمی افزود: به دنبال این تخلف، پرونده قضایی تشکیل و با دستور قاطع دادستان رودهن، مرکز یادشده پلمب شد. پیگیری های قانونی لازم نیز در حال انجام است.

رئیس اداره محیط زیست دماوند با تأکید بر این موضوع که منابع متحرک (خودروها) مهمترین عامل آلودگی هوا محسوب می شوند، اظهار داشت: معاینه فنی وسایل نقلیه از ابزارهای اساسی کنترل آلودگی است، اما متأسفانه برخی افراد سودجو با اینگونه رفتارهای مجرمانه، سلامت مردم را به خطر می اندازند.

وی هشدار داد: چنین تخلفاتی در فصل اوج آلودگی هوا، موجب تشدید آلاینده ها، تعطیلی ادارات و مدارس و آسیب به سیستم آموزشی کشور می شود.

میرزاکریمی در پایان با تقدیر از اقدام قاطع دستگاه قضایی، خواستار اشد مجازات برای مدیر متخلف این مرکز شد و تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز محیط زیست شهرستان دماوند است.