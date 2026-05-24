به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند، مدیرکل شیلات لرستان، در نشست تخصصی شورای معاونین و مدیران سازمان شیلات ایران، گزارشی جامع از تحولات و دستاوردهای شیلاتی استان ارائه کرد.
عبور شاخصهای تولیدی از اهداف برنامه هفتم
بیرانوند با اشاره به کارنامه عملکردی شیلات استان اظهار داشت: با برنامهریزی دقیق و عملیاتی، هماکنون در حوزه تولیدات آبزیپروری شاهد تحققی فراتر از اهداف ترسیمشده در برنامه هفتم پیشرفت هستیم که این دستاورد حاصل نگاه علمی به زنجیره تولید و حمایت از سرمایهگذاران است.
تدوین نقشه راه هوشمند و شناسایی نقاط مستعد جدید
مدیرکل شیلات لرستان از تدوین نقشه راه هوشمند برای آینده شیلات استان خبر داد و افزود: با انجام مطالعات دقیق کارشناسی، بیش از ۲۰ نقطه مستعد جدید در سطح استان برای فعالیتهای آبزیپروری شناسایی شده است.
وی ادامه داد: این مناطق به عنوان کانونهای جدید ثروتآفرینی، آماده جذب سرمایهگذار و توسعه زیرساختهای شیلاتی هستند.
جذب سرمایههای بخش خصوصی و توسعه ظرفیتهای نوین
بیرانوند در ادامه به موضوع جذب سرمایههای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامههای متعدد با هلدینگهای اقتصادی و بخش خصوصی در یک سال اخیر، شتاب توسعه را دوچندان کرده است.
مدیرکل شیلات لرستان افزود: اولویت اصلی ما در دوره جدید، ایجاد مزارع و توسعه ظرفیتهای نوین آبزیپروری در حاشیه رودخانههای دائمی استان با رعایت استانداردهای زیستمحیطی است.
حفظ جایگاه برتر لرستان در تولید ماهیان سردآبی میان استانهای غیرساحلی
بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد که استفاده از ظرفیتهای نوین و مکانیزاسیون در مزارع موجود نیز بخشی از برنامه شیلات لرستان برای ارتقای راندمان تولید در واحد سطح است تا لرستان همچنان جایگاه برتر خود را در تولید ماهیان سردآبی میان استانهای غیرساحلی حفظ کند.
