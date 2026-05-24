به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، یکی از مهمترین دغدغههای زائران در ایام تشریق، به ویژه در روز دهم ذیالحجه، تردد در مسیر منا به جمرات و بالعکس است؛ مسیری که هر ساله به دلیل ازدحام جمعیت و گرمای هوا، برخی زائران با مشکلاتی همچون گمکردن مسیر یا گرمازدگی مواجه میشوند.
در همین راستا و با برنامهریزی مرکز کنترل عملیات حج ۱۴۰۵، مقرر شده است تیمهای راهنمایی و پزشکی همراه کاروانهای زائران در این مسیر حضور فعال داشته باشند.
در این خصوص با همکاری واحد راهنمایان حجاج و مرکز پزشکی حج و زیارت، به ازای هر مجموعه هزار نفره از زائران، نیروی راهنما و کادر درمان با تجهیزات لازم اعزام خواهند شد تا ضمن راهنمایی زائران در طول مسیر، خدمات اولیه درمانی و امدادی نیز ارائه شود.
به کارگیری عوامل کاروان در همراهی با این طرح و همچنین ترکیبی از حضور نیروهای مجرب، آموزش دیده و توانمند در کنار گروههای زایران تاثیرگذار می باشد. هدف از اجرای این طرح، افزایش آرامش، ایمنی و سهولت تردد زائران ایرانی در روز دهم ذیالحجه است.
