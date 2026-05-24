به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان به همراه اعضای شورای تأمین از یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در سواحل و جزایر خلیج فارس بازدید کرد.

محمد آشوری در این بازدید از مجاهدت‌های رزمندگان نیروی زمینی سپاه قدردانی کرد.

استاندار هرمزگان همچنین از جزایر خلیج فارس به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی نام برد و افزود: روحیه و انگیزه‌ای که در دوران دفاع مقدس در رزمندگان شاهد بودیم، امروز در مدافعان و پاسداران میهن در جزایر حاکم است و پایمردی، رشادت و جانفشانی این رزمندگان غیور، ستودنی است.

در این بازدید همچنین مسائل عمرانی این جزایر و درخواست‌های مردمی مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.