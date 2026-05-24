  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

آژیر خطر در الجلیل به صدا درآمد

آژیر خطر در الجلیل به صدا درآمد

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به دنبال حملات مقاومت لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در ادمیت و عرب العرامشه در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

منابع خبری اعلام کردند که این از بیم حملات پهپادی بوده است.

همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد: مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک رشاف در جنوب لبنان در هم کوبیدیم.

حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: با موشک و توپخانه مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی رادر حومه رود دیرسریان هدف قرار دادیم.

همزمان منابع خبری از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی خبر دادند.

کد مطلب 6839605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها