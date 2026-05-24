آژیر خطر در الجلیل به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در ادمیت و عرب العرامشه در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

منابع خبری اعلام کردند که این از بیم حملات پهپادی بوده است.

همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد: مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک رشاف در جنوب لبنان در هم کوبیدیم.

حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: با موشک و توپخانه مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی رادر حومه رود دیرسریان هدف قرار دادیم.

همزمان منابع خبری از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی خبر دادند.