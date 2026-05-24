شبکه فاضلاب مناطق محروم ارومیه کلنگ زنی شد؛افتتاح ۲ طرح آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌ غربی‌ ظهر یکشنبه در آیین آغاز این طرح ها اظهار کرد: برخورداری مناطق محروم و کم‌برخوردار از عدالت در توزیع زیرساخت‌ها، از اولویت‌های دولت است و بر همین اساس عملیات اجرایی طرح‌های تامین آب و فاضلاب در ارومیه با جدیت دنبال می‌شود.

یاسر رهبردین افزود: این پروژه‌ها در راستای پاسخ به مطالبات چندین ساله شهروندان این مناطق تعریف شده و برای تسریع در تکمیل آن‌ها، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و تأمین مالی از طریق شبکه بانکی استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: رفع نیازهای مردم مناطق محروم از اولویت‌های استان است که یکی از مناطق منطقه بادکی بود، با پیگیری‌های انجام شده رفع این مشکل محقق شد و با شروع عملیات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، منطقه مردم از ظرفیت دفع بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

رهبردین خاطرنشان کرد: هدف ما رفع مشکلات مردم است و از تمام ظرفیتها باید برای تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه های توسعه ای استفاده کرد.

بهره مندی بیش از ۲۵ هزار نفر در آذربایجان غربی از شبکه فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز گفت: پس از یک سال پیگیری از محل ماده ۵۶ بانک صادرات مبلغ ۵هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه مذکور جذب شد و با فعالیت ۴ پیمانکار امروز عملیات اجرایی طرح آغاز می شود.

مجتبی نجفی طول جمع‌آوری و خط انتقال این شبکه را بیش از ۴۰ کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: این خط انتقال به صورت ثقلی از مسیری بطول حدودی ۵۵۰۰ متر با لوله پلی اتلین فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلیمتر به خط انتقال فاضلاب ارومیه واقع در پل سوم خرداد در ابتدای جاده سلماس وصل خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ۲۵ هزار نفر از مردم منطقه تحت پوشش فاضلاب قرار خواهند گرفت.

اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای شبکه فاضلاب مناطق حاشیه‌ای ارومیه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی و تسهیلات ماده ۵۶ بانک صادرات تأمین شده است، یادآور شد: این عملیات با حضور سه پیمانکار اجرایی آغاز شده و خروجی آن به تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه متصل خواهد شد.

نجفی با اشاره به افتتاح طرح تامین آب شرب روستاهای ولنده سفلی و جهتلو تصریح کرد: این طرح برای جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر (بیش از ۲۳۰۰ خانوار) اجرا شده و با حفر چاه جدید با دبی ۳۰ لیتر در ثانیه، مشکل کمبود آب شرب این روستاها مرتفع شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه با ترکیبی از اعتبارات جاری شرکت و همکاری یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسیده و اصلاح شبکه توزیع آب نیز در دستور کار قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های شهری به‌صورت عادلانه در همه مناطق دنبال می‌شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: پس از پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های متعدد موفق شدیم ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای اجرای این پروژه جذب و نهایی کنیم که این اعتبار برای اجرای شبکه جمع‌آوری، خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب این منطقه اختصاص یافته است.

شهین جهانگیری افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای بهداشت عمومی، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان این مناطق خواهد داشت.

وی اظهار کرد: نگاه ما این است که توسعه زیرساخت ‌های شهری باید به‌صورت عادلانه در همه مناطق شهر دنبال شود و مردم مناطق کم‌برخوردار نیز از خدمات استاندارد شهری بهره‌مند شوند. در همین راستا، پیگیری برای جذب اعتبارات ملی در حوزه آب، فاضلاب و پروژه‌های عمرانی ارومیه با جدیت ادامه خواهد داشت.