به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به روند اجرای پروژههای آبرسانی اظهار کرد: «کارگاههای اجرایی بهصورت شبانهروزی فعال هستند و عملیات اجرایی بدون توقف در حال انجام است تا پروژهها طبق برنامه زمانبندی پیش برود.
وی با بیان اینکه بخشی از پروژههای مهم استان تا مهرماه آماده بهرهبرداری خواهد شد، افزود: سه پروژه اساسی در دستور کار قرار دارد که طبق برنامهریزی انجامشده در موعد مقرر افتتاح خواهد شد.
حیدریان با اشاره به مشکلات مالی و افزایش هزینههای اجرایی اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی، افزایش نرخ پیمانها و تعدد درخواستهای تعدیل، لازم است شورای فنی استان سریعتر برای اصلاح نرخها ورود کند؛ چراکه ادامه پروژهها با قیمتهای فعلی بهصرفه نیست.
وی ادامه داد: مواد اولیه، تجهیزات پلیاتیلن و GRP طی دو سال گذشته چند برابر افزایش قیمت داشته و همین موضوع فشار سنگینی بر روند اجرای پروژهها وارد کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به مطالبات این شرکت گفت: در حال حاضر حدود ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از دستگاههای اجرایی طلب داریم که وصول آن برای تأمین هزینههای نگهداری سدها و تأسیسات ضروری است.
حیدریان همچنین به ظرفیتهای همکاری و تأمین تجهیزات اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیتهای منطقهای و همکاری بخش خصوصی تلاش شده پروژهها بدون توقف ادامه پیدا کند و هیچ طرحی متوقف نشود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: برای ادامه اجرای پروژههای آبرسانی و تأمین پایدار آب، همراهی همه دستگاهها در پرداخت مطالبات و تسهیل فرآیندها ضروری است.
