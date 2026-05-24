۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

۴۵۰ میلیارد تومان مطالبات آب و فاضلاب گلستان

گرگان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان از مشترکان طلب داریم که ۱۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: تمام اقدامات لازم برای آمادگی تابستان انجام شده و تانکرهای سیار نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و مشکل خاصی در تأمین و توزیع آب وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط مالی این شرکت افزود: تمام هزینه‌های جاری از جمله خرید تجهیزات، مواد مصرفی، تعمیرات و حقوق کارکنان از محل درآمدهای استانی تأمین می‌شود و هیچ یارانه‌ای در این بخش دریافت نمی‌کنیم.

رحیمی با بیان اینکه فشار نقدینگی یکی از چالش‌های جدی این مجموعه است، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان مطالبات از مشترکان داریم که حدود ۱۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: برخی از مطالبات به بیش از دو دهه گذشته بازمی‌گردد و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در تأمین تجهیزات و خدمات شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به افزایش شدید هزینه‌ها اظهار کرد: قیمت تجهیزات و لوله‌ها در دو سال اخیر چندین برابر شده و این در حالی است که منابع مالی ما با تأخیر و محدودیت شدید مواجه است.

رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه به پرداخت بدهی‌ها گفت: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و مشترکان در پرداخت مطالبات همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم خدمات پایدار آب‌رسانی را بدون اختلال ادامه دهیم.

کد مطلب 6839643

