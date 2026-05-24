۴۵۰ میلیارد تومان مطالبات آب و فاضلاب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: تمام اقدامات لازم برای آمادگی تابستان انجام شده و تانکرهای سیار نیز در حالت آمادهباش قرار دارند و مشکل خاصی در تأمین و توزیع آب وجود ندارد.
وی با اشاره به شرایط مالی این شرکت افزود: تمام هزینههای جاری از جمله خرید تجهیزات، مواد مصرفی، تعمیرات و حقوق کارکنان از محل درآمدهای استانی تأمین میشود و هیچ یارانهای در این بخش دریافت نمیکنیم.
رحیمی با بیان اینکه فشار نقدینگی یکی از چالشهای جدی این مجموعه است، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان مطالبات از مشترکان داریم که حدود ۱۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: برخی از مطالبات به بیش از دو دهه گذشته بازمیگردد و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در تأمین تجهیزات و خدمات شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به افزایش شدید هزینهها اظهار کرد: قیمت تجهیزات و لولهها در دو سال اخیر چندین برابر شده و این در حالی است که منابع مالی ما با تأخیر و محدودیت شدید مواجه است.
رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه به پرداخت بدهیها گفت: انتظار داریم دستگاههای اجرایی و مشترکان در پرداخت مطالبات همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم خدمات پایدار آبرسانی را بدون اختلال ادامه دهیم.
نظر شما