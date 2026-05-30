حفاری ۲ حلقه چاه جدید برای تقویت آب شرب همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر از اجرای عملیات حفاری دو حلقه چاه مکانیکی آب شرب در اراضی روستاهای رباط شورین و آق‌حصار با هدف تأمین بخشی از نیاز آب شهر همدان خبر داد و گفت: عملیات حفاری این دو حلقه چاه در اردیبهشت‌ماه سال جاری انجام شده و برای اجرای آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای تقویت منابع تأمین آب همدان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده حفاری ۱۱ حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب شهر همدان در دستور کار قرار دارد که برای اجرای این طرح‌ها در مجموع۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آبفای استان همدان تأکید کرد: توسعه و تقویت منابع تأمین آب با هدف افزایش پایداری شبکه و تأمین مطمئن آب شرب مشترکان شهر همدان ادامه دارد.