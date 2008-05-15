تهران با کمیته نظارتی اتحادیه عرب در لبنان رایزنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا آصفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات امروز در یک مصاحبه تلویزیونی به سئوالات خبرنگار شبکه تلویزیونی ابوظبی پیرامون مسائل مربوط به روابط دو جانبه ایران و امارات، بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحولات مربوط به عراق و لبنان پاسخ گفت.

آصفی درباره روابط دو جانبه با امارات گفت: ایران و امارات سالیان سال با همدیگر ودر کنار هم زندگی کرده و فرهنگ آنها در هم آمیخته است، دو کشور دارای دین و تاریخ مشترک بوده و آینده و سرنوشت مشترک نیز خواهند داشت.

وی با اشاره به دیدگاههای رهبران دو کشور در رابطه با توسعه مناسبات فیمابین گفت : روابط دو کشور در زمینه های مختلف پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

سفیر ایران با تاکید بر سفر تاریخی احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران به امارات و سفر شیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات به تهران افزود: تبادل نظر بین وزارت خارجه و مسئولین دو کشور در همه زمینه ها وجود دارد و در آینده نیز گسترش بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه منطقه به دلیل برخی دخالت های خارجی ملتهب است گفت: یکی از دلایل بسیار مهم که کشورهای منطقه باید با هم رایزنی کنند این است که اجازه ندهند آنهایی که صلح و آرامش در منطقه را نمی خواهند به اهداف خود برسند و بر این اساس معتقدیم همه موضوعات و مشکلات منطقه با همفکری و همبستگی و حکمت مسئولین منطقه قابل حل است.

آصفی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد بسته پیشنهادی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بسته ای را به کشورهای غربی، سازمان ملل و طرف های مقابل ارائه کرده که پیرامون مدیریت چالش ها و بحران های جهانی است چرا که رویکرد های برخی کشورهای غربی تاکنون نتوانسته هیچ یک از مشکلات جدی در دنیا نظیر فلسطین ، عراق ، خلیج فارس و حتی مسئله لبنان و یا موضوع روابط بین المللی همکاری های اقتصادی از جمله فاصله بین غنی و فقیر را حل نماید، لذا جمهوری اسلامی ایران بسته ای را ارائه کرده است که ابعاد امنیتی اقتصادی و سیاسی و موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرفین باید از در گفتگو و درک مواضع همدیگر وارد شوند افزود: در این چارچوب فعالیت هسته ای قابل حل بوده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سفیر کشورمان خاطرنشان کرد: ایران انحرافی از مسائل صلح آمیز هسته ای نداشته و چنانچه طرف مقابل به عقل و حکمت روی آورد موضوع فعالیت های هسته ای ایران مسئله پیچیده ای نیست.

آصفی با اشاره به اظهارات البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای که کرارا گفته است جمهوری اسلامی ایران، انحرافی از مقاصد صلح آمیز نداشته گفت: آمریکا همواره تلاش داشته این مسئله را تفسیر به رای کند اما باید بدانند ایران از حقوق خود صرف نظر نمی کند.

وی در رابطه با تحولات عراق، ضمن اشاره به اینکه دو کشور همسایه و هم دین هستند گفت: متعجبیم که آمریکایی ها که از چند هزار کیلومتر آن طرف تر آمده و عراق را اشغال کرده و صدها هزار سرباز آمریکایی وارد این کشور کرده اند به جمهوری اسلامی ایران اتهام دخالت می زند.

معاون سابق وزیر امور خارجه شکست های آمریکا در پیشبرد طرح های خود در عراق را از عوامل اصلی اتهام زدن این کشور به ایران خوانده و افزود آنچه باعث شکست آمریکا شده انزجار عمومی در عراق نسبت به سیاست های کاخ سفید است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از ظرفیت خود برای ایجاد آرامش در عراق استفاده کرده و این موضوع مورد تایید مسئولین عراقی هم بوده است.

حمیدرضا آصفی در مورد تحولات لبنان اتفاقات در لبنان را با توجه به اظهارات یکی از مقامات آمریکایی که گفته بود تابستان داغی در این کشور را پیش بینی می کنیم، طرحی برنامه ریزی شده از سوی آمریکا خواند.

سفیر کشورمان در امارات تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت خود برای حل و فصل موضوع در لبنان استفاده کرده و در این رابطه با مسئولین قطری که مسئول هیئت وزارتی اتحادیه عرب هستند گفتگوهای نزدیکی داشته است.

آصفی تاکید کرد: ثبات در لبنان به امنیت منطقه کمک می کند و از بحران لبنان تنها کشوری که استفاده می کند رژیم صهیونیستی است.

وی تنها راه حل رفع مشکلات در لبنان را اجماع گروههای لبنانی و احترام به تصمیم آنها دانست.