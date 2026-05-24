۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

رایزنی وزیران خارجه قطر و کویت درباره ایران

وزرای خارجه قطر و کویت در تماسی تلفنی درباره تلاش‌های میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران و هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، وزرای خارجه قطر و کویت در تماسی تلفنی درباره تلاش‌های میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران و هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش رایزنی کردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی روابط دو کشور و راه‌های حمایت و توسعه آن و تلاش‌های میانجیگری پاکستان میان امریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک می‌کند، رایزنی کردند.

بن عبدالرحمن در پایان بر اهمیت حمایت از تلاش‌های میانجیگری جاری برای دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرد.

کد مطلب 6839785

