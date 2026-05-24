  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

رویترز: توافق اولیه بین آمریکا و ایران، برنامه هسته‌ای را شامل نمی‌شود

رویترز: توافق اولیه بین آمریکا و ایران، برنامه هسته‌ای را شامل نمی‌شود

یک خبرگزاری بین المللی به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که توافق اولیه بین تهران و واشنگتن، برنامه هسته‌ای را شامل نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد توافق اولیه احتمالی بین آمریکا و ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را شامل نمی شود.

بر اساس این گزارش، ایران با انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود موافقت نکرده است.

پیشتر، یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر منتشر شده توسط تارنمای صهیونیستی آکسیوس را تکذیب کرده و گفت: این موارد ادعاها و روایت طرف آمریکایی است و نمی تواند مورد تایید طرف ایرانی قرار گیرد.

گفتنی است رسانه نزدیک‌ به رژیم صهیونیستی و آمریکا (اکسیوس) خبری با عنوان مفاد تفاهمنامه پیشنهادی بین ایران و آمریکا منتشر کرده بود که در آن از تمدید آتش‌بس ۶۰ روزه بین دو طرف، بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض، پاکسازی مین‌های دریایی مستقر در تنگه توسط ایران خبر داده بود.

کد مطلب 6839566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها