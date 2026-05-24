دانشجویان شاهد و فعالان فرهنگی دانشگاه ملی مهارت قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین «جان ایران» ظهر یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵، با حضور رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی قم، جمعی از مسئولان دانشگاه، اساتید و دانشجویان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم، اسلامی رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی قم، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگهای اخیر، خانوادههای شهدا را مایه عزت و افتخار ملت ایران دانست و اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا همانند فرزندان شهیدشان، برگزیدگان الهی هستند و صبر و استقامت آنان، سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیطهای علمی و دانشگاهی افزود: امروز دانشجویان شاهد، ادامهدهندگان راه شهدا در عرصه علم، دانش و پیشرفت کشور هستند و حضور آنان در دانشگاهها، نماد پویایی و استمرار آرمانهای انقلاب اسلامی است.
در ادامه این آیین، از دو تن از دانشجویان شاهد دانشگاه که در جریان جنگهای اخیر والدین خود را از دست دادهاند، تجلیل شد.
میلاد عزتیپور، دانشجوی رشته مکانیک خودرو، که پدر و مادر خود را در حملات اخیر رژیم آمریکا ـ صهیونی از دست داده است و علیرضا پرتویان، دانشجوی رشته نرمافزار، فرزند سردار شهید مجید پرتویان که در جنگ دوازدهروزه به شهادت رسیده است، از جمله دانشجویانی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، از اساتید فعال در حوزه فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر شد.
برگزاری نمایشگاه «جهاد هنرمندانه» از دیگر بخشهای این آیین بود و در این نمایشگاه، آثار هنری دانشجویان دانشگاه ملی مهارت واحد استانی قم با موضوع جنگهای تحمیلی اخیر و مقاومت مردم ایران به نمایش درآمد.
این آثار که در قالبهای مختلف هنری ارائه شده بود، تلاش داشت با زبان هنر، مفاهیم ایثار، مقاومت، همبستگی ملی و رشادتهای مردم ایران را روایت کند.
آیین «جان ایران» در فضایی آکنده از احترام به مقام شهدا و با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، با استقبال دانشجویان و دانشگاهیان همراه شد.
قم- همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، آیین «جان ایران» با هدف تجلیل از دانشجویان شاهد و فعالان فرهنگی دانشگاه ملی مهارت واحد استانی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین «جان ایران» ظهر یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵، با حضور رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی قم، جمعی از مسئولان دانشگاه، اساتید و دانشجویان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
نظر شما