به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هر وقت در گفتگو با مردم لکنت داشتیم، ابهام ایجاد شده است؛ وضعیتی که در آن، میدان را دودستی به دشمن واگذار می‌کنیم!

وی افزود: «احترام به افکارعمومی» و «صحبتِ صریح و صادقانه با مردم»، تشریفاتی نیست؛ حق مردم است که روایت رسمی را از مسئولان خود بشنوند. شهید لاریجانی اجازه نمی‌داد در ذهن جامعه ابهامی باقی بماند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سکوت و تعلل در جنگ شناختی فرصت‌سوزی و ضربه به سرمایه‌ اجتماعی است.