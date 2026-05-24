۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

حجت‌الاسلام قمی: حق مردم است که روایت رسمی را از مسئولان خود بشنوند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه «احترام به افکارعمومی» و «صحبتِ صریح و صادقانه با مردم»، تشریفاتی نیست، گفت: حق مردم است که روایت رسمی را از مسئولان خود بشنوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هر وقت در گفتگو با مردم لکنت داشتیم، ابهام ایجاد شده است؛ وضعیتی که در آن، میدان را دودستی به دشمن واگذار می‌کنیم!

وی افزود: «احترام به افکارعمومی» و «صحبتِ صریح و صادقانه با مردم»، تشریفاتی نیست؛ حق مردم است که روایت رسمی را از مسئولان خود بشنوند. شهید لاریجانی اجازه نمی‌داد در ذهن جامعه ابهامی باقی بماند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سکوت و تعلل در جنگ شناختی فرصت‌سوزی و ضربه به سرمایه‌ اجتماعی است.

    • US ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      مسوولان نظام موظف هستند در مذاکرات با دشمنان ایرانن ذره ای از خواسته های بحق مردم کوتاه نیایند که در غیر این صورت مورد نفرت مردم و آیندگان خواهند بود و خیانت به مردم و خیانت به میهن تلقی خواهد شد.

