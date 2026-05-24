۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

جودو کاپ آفریقا - الجزایر

الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان به یک قدمی مدال طلا رسیدند

دو نماینده جودو ایران در رقابت های رنکینگ دار فدراسیون جهانی با پیروزی برابر حریفان خود به مبارزه فینال صعود کردند و در یک قدمی کسب مدال طلا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو کاپ آفریقا از روز شنبه به میزبانی الجزایر آغاز شده است که در روز نخست سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در بخش نوجوانان موفق به کسب مدال طلا شد.

در ادامه این رقابت ها و در بخش بزرگسالان امروز یکشنبه (سوم خرداد) الیاس پرهیزگار در دور نخست وزن منفی ۸۱ کیلوگرم با قرعه استراحت روبه‌رو شد. وی سپس در نخستین مبارزه خود مقابل «محمد عبدالهی» از الجزایربه روی تاتامی رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد.

پرهیزگار در مرحله نیمه نهایی و برای رسیدن به مبارزه فینال برابر «عبدالمومن ناظم حوام» از کشور میزبان به پیروزی رسید و در آستانه کسب مدال طلا قرار گرفت. وی در فینال این رقابت‌ها باید برابر «اولیویه گاگنون» از کانادا قرار بگیرد.

در دیگر مبارزه نمایندگان ایران، امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم با غلبه بر نماینده الجزایر جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد. وی در نیمه نهایی هم حریف خود موعود گرومی را شکست داد و فینالیست شد.

چوپان در دور نخست رقابت‌های وزن منفی ۹۰ کیلوگرم با قرعه استراحت روبه‌رو شد. وی سپس در دومین مبارزه خود برابر عماد محبیل، جودوکار الجزایری به میدان رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد.

