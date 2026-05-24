امام باقر(ع) پرچمدار نهضت علمی اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر علیهالسلام، آئین سوگواری و عزاداری آن امام همام عصر شنبه با حضور جمعی از اساتید حوزه، فضلا، طلاب علوم دینی و اقشار مختلف مردم در حسینیه دفتر مرحوم آیتالله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در قم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدتقی قادری طی سخنانی به تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی عصر امام پنجم شیعیان پرداخت و با اشاره به دشمنی عمیق دستگاه خلافت اموی با اهلبیت علیهمالسلام اظهار کرد: یکی از پرسشهای مهم درباره دوران امامت امام محمدباقر علیهالسلام این است که چرا حاکمان وقت، با وجود آنکه آن حضرت عمدتاً به تعلیم، تربیت و نشر معارف اسلامی اشتغال داشتند، باز هم نتوانستند حضور ایشان را تحمل کنند و سرانجام مسیر حذف فیزیکی امام را در پیش گرفتند.
وی با بیان اینکه ریشه این دشمنی را باید در ماهیت حکومت اموی جستوجو کرد، افزود: دوران امامت امام باقر علیهالسلام مقارن با حکومت چهار برادر از خاندان بنیامیه بود، افرادی همچون ولید، سلیمان، یزید و هشام که همگی در دشمنی با اهلبیت علیهمالسلام اشتراک نظر داشتند و روحیه خصومت با خاندان عصمت و طهارت در میان آنان کاملاً مشهود بود.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: وقتی انسان زندگی و عملکرد این حاکمان را مطالعه میکند، به روشنی درمییابد که آنان از یک شجره خبیثه برخاسته بودند و اساساً تحمل مشاهده نفوذ علمی، اجتماعی و معنوی اهلبیت علیهمالسلام را نداشتند و از همین رو نیز اقدام هشام بن عبدالملک در به شهادت رساندن امام باقر علیهالسلام چندان دور از انتظار نبود.
حجتالاسلام والمسلمین قادری با اشاره به جایگاه علمی امام پنجم شیعیان تصریح کرد: امام باقر علیهالسلام در اوج علم، معرفت و تربیت انسانهای فرهیخته قرار داشت و همین مسئله برای حاکمان جاهل و فاسد اموی غیرقابل تحمل بود.
وی با بیان اینکه چهار حاکم همعصر امام باقر علیهالسلام در دو ویژگی مشترک بودند، خاطرنشان کرد: نخستین ویژگی آنان جهل و بیسوادی بود و دومین خصوصیت مشترکشان فساد گسترده اخلاقی و سیاسی بود؛ به گونهای که برای پنهان نگه داشتن فساد خود، تلاش میکردند جامعه را نیز به سمت انحطاط و فساد سوق دهند.
این محقق حوزوی تأکید کرد: وجود شخصیتی همچون امام محمدباقر علیهالسلام که با تربیت شاگردان برجسته، جامعه را به سمت آگاهی، علم و بصیرت هدایت میکرد، طبیعی بود که برای چنین حاکمانی تهدیدی جدی تلقی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلومیت امام باقر علیهالسلام در مدینه اظهار داشت: یکی از مباحث مهمی که پیشتر نیز به آن پرداخته شد، مسئله عدم شناخت جایگاه واقعی امام از سوی برخی شیعیان بود؛ به گونهای که بخشی از مظلومیت آن حضرت، ناشی از کمتوجهی و قدرناشناسی برخی از نزدیکان و پیروان نسبت به مقام والای ایشان بود.
حجتالاسلام والمسلمین قادری همچنین با اشاره به نقش نفوذ در حوادث تاریخی و معاصر گفت: در ماجرای شهادت امام باقر علیهالسلام نیز مسئله نفوذ مطرح بوده و در برخی نقلها آمده است که یکی از نزدیکان امام، زمینه تحریک هشام بن عبدالملک علیه آن حضرت را فراهم کرد.
وی افزود: هشام امام باقر علیهالسلام را به شام فراخواند تا به تصور خود بتواند جایگاه اجتماعی آن حضرت را تضعیف و تحقیر کند، اما در نهایت دشمنیها به شهادت آن امام بزرگوار منتهی شد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی رخدادهای تلخ سالهای اخیر در کشور نیز بیان کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد که نفوذ، همواره یکی از مهمترین ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به جریان حق بوده است و در برهههای مختلف، خسارتهای سنگینی از این ناحیه به جوامع اسلامی وارد شده است.
قم ـ استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمنان اهلبیت(ع) از نفوذ علمی و جایگاه معنوی امام محمدباقر(ع) هراس داشتند، گفت:امام باقر(ع) پرچمدار نهضت علمی اسلام بود.
