دریادار حبیبالله سیاری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان که عصر یکشنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵) در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه شهدا در دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفت: به اعتقاد ما، هرچه امروز داریم به برکت خون شهداست. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، هر موفقیت و دستاوردی که در حوزههای مختلف به آن رسیدهایم، ریشه در ایثار، فداکاری و جانفشانی شهدا دارد.
وی افزود: این یک باور عمیق و ریشهدار در میان ماست که مسیر پیشرفت و اقتدار کشور از مسیر شهدا جدا نیست. شهدا با انتخاب آگاهانه خود، راهی را ترسیم کردند که امروز بهعنوان یک الگوی پایدار پیش روی ما قرار دارد و ما خود را موظف به ادامه این مسیر میدانیم.
دریادار سیاری با تأکید بر ضرورت استمرار این راه تصریح کرد: ما صادقانه معتقدیم تنها راه موفقیت کشور در حوزههای مختلف، از حفظ تمامیت ارضی گرفته تا صیانت از انقلاب اسلامی و امنیت ملی، ادامه دادن راه شهداست. این مسیر بر پایه ایمان، ایثار و مقاومت شکل گرفته و هرگونه موفقیت در آینده نیز در گرو پایبندی به همین اصول خواهد بود.
